防瓷磚雨成公安隱形炸彈 學者專家建議改用輕質建材

國內老舊大樓發生外牆瓷磚掉落砸傷人車的事故層出不窮，但外牆整建維修經費驚人，不少住戶因不願分攤，導致「瓷磚雨」事件成為危及城市公安的不定時炸彈，高雄地區多位專家學者認為，除從源頭的建材、施工方法就控管外，也應修法，強化巡檢機制，防範於未然，才能避免大樓「瓷磚雨」傷人事故，每2、30年就重演。

高雄岡山區一棟屋齡28年大樓，今年7月底發生大量外牆瓷磚脫落，驚動警方封路，以免發生公安意外，據知這棟大樓瓷磚剝落問題已存在1、20年，但整修花費逾6000萬，每戶需付至少35萬，以致遲遲無法解，至最近經主管機關介入輔導，仍約有20戶猶預不同意。

高市議員黃柏霖鑑此，今邀請市府都發、工務、消防、研考等局處及律師張宗隆、樹科大教授吳建德等多位學者專家在議會召開「公寓大樓外牆整建維護」公聽會，替瓷磚雨問題找解方，黃柏霖說，公共安全現在普獲重視，應從前端的建築設計及建材的使用，就做到萬無一失，避免2、30年後大家害怕巨物從天而降，生活充滿不安。

「石材雖漂亮但重，多年後風險相對增高」，現在國外很多大樓都改用輕質建材，政府亦應思考如何在安全、美觀等層面抓到平衡點。

高科大工學院長黃忠發表示，公寓大廈管理條例成立前的大樓，多數可能未成立管委會，碰上外牆瓷磚脫問題，無人管理解決，問題可能就「卡死」。而瓷磚雨問題涉及公安及市容觀瞻，要政府花錢承擔很怪，而住戶可能又花不起修繕費，因此必須正視。尤其近年很多大樓趕工趕建，品質堪虞，「瓷磚雨」問題可能加速浮現。

高餐大社會科學領域教授劉維群指，目前瓷磚雨問題都是事發後再花大錢善後，是做危機處理而非事前的危機管理，且很多管委會至今不清楚外牆整維可申請補助，他建議政府成立專業輔導團隊，由高市率先啟動「一條龍」的輔導機制，介入輔導解決。

義守大學財金系教授兼副校長李樑堅舉例，他任教的學校目前也面臨修繕問題，但一棟大樓報價6、700萬，超乎想像，建議政府輔導公寓大樓，成立修繕基金，或研議由保險業承作建築外觀保險，抑或請銀行提供低利融資貸款，平日更委請里長充當社區耳目，一發現大樓有瓷磚掉落問題即隨時通報，及時處理。 高雄岡山區一棟28年大樓瓷磚掉落危及工安。記者古和純／攝影 高市議員黃柏霖今早召開外牆整建維護公聽會，邀專家學者替瓷磚掉落問題提供解方。記者王昭月／攝影 高市議員黃柏霖今早召開外牆整建維護公聽會，邀專家學者替瓷磚掉落問題提供解方。記者王昭月／攝影 高雄岡山區一棟28年大樓瓷磚掉落危及工安，住戶架設圍網防範砸傷人。記者古和純／攝影

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