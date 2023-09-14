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明年上路 手機回收維修設「循環率」 2025年要達15%

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部擬將手機回收及維修合併設計為「循環率」，訂2025年達15%、2030年達30%；預計將於明年上路。圖／本報系資料照
環境部擬將手機回收及維修合併設計為「循環率」，訂2025年達15%、2030年達30%；預計將於明年上路。圖／本報系資料照

環境部今天舉行「手機分類回收標示相關規定遵行事項草案座談會」，擬將手機回收及維修合併設計為「循環率」，訂2025年達15%、2030年達30%；預計將於明年上路。

環境部資源循環署副署長王嶽斌表示，目前設計的遵循事項，法源是資源回收再利用法，先訂出主要3大方向，包含業者協助回收成為明確義務；設定循環率公式；販賣場所也需要提供回收管道。

根據草案內容顯示，循環率計算方式為（該年度回收及循環服務總數量/前3年營業量平均）×100%；每年3月31日提交前一年度循環率目標資料；若未達標業者需提報精進計畫，並於精進計畫執行結束後6個月，內向中央主管機關提報其執行成果。

王嶽斌說，目標2025年循環率至少達15%、2030年至少30%；草案擬於明年正式上路；未來會以電腦工會為溝通平台，去討論如何與各回收據點分配各品牌手機回收量的細節。

而參加座談的業者對於回收率要達標有疑慮，現在回收的方式包含清潔隊、電信通路商、便利商店等，各品牌據點相對來說回收的比例較少，只要求品牌業者達標有困難；業者也建議，是否可以類似繳交「碳費」的方式，用規費來補足循環率。

王嶽斌說，政策施行目的希望「加速循環」，讓資源能重覆利用，因此不希望業者單純以繳費的想法來處理；若未來「資源循環促進法」修法通過，遵循條例就可以再滾動檢討，如納入綠色設計、循環採購等要求。

若維修、回收都列入「循環率」，一支手機「七進七出維修廠」，是否會造成循環率有誤差。王嶽斌說，當年度一支手機維修不論次數，都只能算1次；若次年才決定回收，才可再納入次年的循環率；未來會考慮公布各品牌維修、回收的數字，供民眾參考。

環境部統計，智慧型手機在台灣年銷售超過600萬台，手機中含有70種化學元素，回收手機可讓資源循環使用、避免環境風險及降低碳排放；如減少鋰電池發生爆炸風險，估算回收1萬支手機所節約22萬度電，相當於減少140公噸的二氧化碳排放。

品牌 環境部

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