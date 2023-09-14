竹北泰和里集會所融入戶外廣場 添臨托、親子空間設計

新竹縣竹北市公所正規畫新建泰和里集會所，3層樓建築將結合空間虛實的半戶外活動廣場、大型活動空間等，竹北市長鄭朝方偕同建築師前往基地現勘，以「打開集會所」為概念，並結合「公園2.0」設計理念，除了打開空間來提高使用性，也同步提出納入臨托、親子空間等設計，期盼打造新世代集會所，讓更多民眾使用，預計最快年底前完成工程發包，可望2025年完工啟用。

泰和里集會所新建基地座落於竹北市保泰三路及新工三路交叉轉角，即現今「公一公園」，該公園目前僅設幾座休憩座椅及搖搖馬等簡易設施，使用及實用性無法滿足現實需求，為了活化使用機能，同時解決當地沒有集會所的問題，市公所已納入新建計畫。

鄭朝方表示，泰和里集會所將規畫為地上3層建築，每一層樓約70坪，基地約面積1733.25平方公尺；過去里集會所的設計多屬單一使用設計，不管是實用性或外觀設計皆較為封閉，這回將導入更多創新及實用設計理念。

一樓透過空間虛實設計為半戶外活動廣場，顛覆傳統里民活動中心之刻板印象；二樓則為大型活動空間，同時納入陽台、露台等富有層次感的活動場域設計；三樓將作為辦公室、活動教室使用，頂樓空間亦納入露台設計，與周邊自然環境合而為一。

竹北市公所表示，透過新建築整體提升公園進化功能，整體規劃配置將以退縮、遠離道路為主要構想，讓公園綠地、活動空間留設於基地中央，配合建築物底層透空，增加半戶外活動場域空間。一樓架高設計留設空地，希望以不破壞原本環境狀態保留原本公園所賦予的機能，提供更多活動空間，增加附近居民參與使用的機會。 一樓透過空間虛實設計為半戶外活動廣場，顛覆傳統里民活動中心之刻板印象。圖／市公所提供 竹北市長鄭朝方（左）偕同建築師前往基地現勘，以「打開集會所」為概念，並結合「公園2.0」設計理念。圖／市公所提供

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