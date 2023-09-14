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桃園免費LDCT肺癌篩檢1.8萬人38罹癌 市府放寬受檢對象

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市免費LDCT肺癌篩檢，已經篩出38例。圖／桃園市衛生局提供
桃園市免費LDCT肺癌篩檢，已經篩出38例。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局表示，免費低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢（LDCT）今天起再放寬、擴大篩檢對象：暴露油煙10年以上實際從業人員、重度吸菸史者（30包年以上）40歲以上同住家人每戶3人、職業暴露在粉塵及油漆、泥水、營造業工作1年以上且迄今超過10年者，符合篩檢資格者踴躍預約受檢。

衛生局指出，桃園市自今年3月1日起，針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大高風險族群提供免費LDCT篩檢，至9月13日有近1萬8000人申請，已找出38案確診肺癌，其中31案為早期肺癌（第0期和第1期），6案為晚期肺癌（第3期和第4期）。

上述確診肺癌的個案中有81.6%屬於早期癌症，顯現低劑量電腦斷層掃描在早期癌症偵測的重要；確診肺癌案例中，以「空汙及油煙」族群發現24案為最多，其次為「菸品暴露」10案，「相關疾病史及家族史」4案。

衛生局說明，在「空汙及油煙」篩檢族群中，油煙暴露包括多環芳香烴（PAHs）和醛類等致癌物，煮食的經歷越久，罹患肺癌的風險越高，因此將原四大觀光夜市範圍內攤販及商家，且暴露油煙10年以上實際從業人員如油炸、燒烤、熱炒，每家上限2人，放寬為凡暴露油煙10年以上之實際從業人員如油炸煎、燒烤、熱炒等，均可符合受檢資格。

在「菸品暴露」族群中，重度吸菸者的同住家人長期接觸二手煙和三手煙，比一般民眾高出20%至30%的肺癌發生風險，因此放寬重度吸菸史者（30包年以上）的40歲以上同住家人，由每戶1人增加至每戶3人，保護家庭成員健康。

同時，在「職業暴露」族群中，職業暴露粉塵、油漆、泥水、營造業等亦為肺癌的高風險族群，因此增列暴露在致癌物質環境粉塵含油漆、泥水、營造業工作1年以上且迄今超過10年者為篩檢對象，以照顧更多的勞動人口。

衛生局呼籲，桃市擴大肺癌篩檢放寬受檢範圍，以確保更多市民能夠受益，從而提高早期偵測和治療的機會，如符合篩檢資格，請踴躍參加肺癌篩檢，更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁https://dph.tycg.gov.tw查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）3340345洽詢。

桃園市免費肺癌LDCT篩檢放寬3大族群篩檢條件。圖／桃園市衛生局提供
桃園市免費肺癌LDCT篩檢放寬3大族群篩檢條件。圖／桃園市衛生局提供

肺癌 衛生局 桃園

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