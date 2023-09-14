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南科壅塞有解！歷時2年新港社大道往南科高架橋將完工

聯合報／ 記者吳淑玲莊曜聰／台南即時報導
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供

為解決南科上班車流壅塞問題，新港社大道與南科聯絡道路口轉向立體化工程歷經2年施工，可望在今年底完工，市府工務局邀集相關單位現場會勘，針對通車後高架橋與平面道路車流交織問題，初步敲定將做整體號誌及路側設備更新，並以即時監控車流調整號誌時間，以疏解車流，通車後可望大幅改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題。

因應南科就業人口成長的交通需求，南科上班通勤車輛下高速公路後，有9成是要左轉新港社大道進入南科，現行平面道路等紅燈費時太久，且車流常回堵在高速公路上，塞車又危險，上班族也抱怨連連；為建構更完整的交通路網，市府向內政部營建署爭取辦理「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」，工程總經費約3.3億元，道路採立體化車道設計，工程長度約1公里，寬30公尺，橋梁長度約340公尺，2021年8月開工，預計年底完工。

地方關切立體化工程何時通車，工務局日前邀集內政部營建署南區工程處、南科管理局、交通局、新市區公所等單位到現場會勘，研商交通引導號誌等配置問題，由於完工後新港社大道往南科園區方向為4車道(高架2車道、平面2車道)，初步決定交通號誌採輪放方式，以避免下高架車流與平面道路車流交織造成碰撞影響行車安全，未來也將做整體號誌及路側設備更新，並以即時監控車流調整號誌時間，以疏解車流。

工務局表示，南科聯絡道路口轉向工程完工後，可提供進南科園區更便捷道路，減輕新港社大道與南科聯絡道路口轉向車流壓力，可望大幅改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題；至於未來是否開放機車行走，工務局說，該方向以汽車居多，少數機車也是行駛側車道，並無讓機車行駛的計畫。

疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供
疏解南科壅塞，新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善年底完工。圖／台南市工務局提供

南科 車道 高速公路

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