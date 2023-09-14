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連假國道車禍增5成 高公局指出3大原因

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高公局指出，按過去分析連假國道每日平均肇事件數138件，較歷年每日平均肇事90件約高出5成多。圖／高公局提供
高公局指出，按過去分析連假國道每日平均肇事件數138件，較歷年每日平均肇事90件約高出5成多。圖／高公局提供

中秋、國慶連假陸續將至，交通部高公局指出，連假因車流量倍增，事故件數亦多，按過去分析連假國道每日平均肇事件數138件，較歷年每日平均肇事90件約高出5成多，肇事原因包括未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。

高公局表示，6月2日，國道1號北向199.7公里處1輛小貨車因變換車道或方向不當造成車輛翻覆，造成1人死亡。另6月7日，國道1號高架北向32公里處1輛小客車因未注意車前狀態追撞前車，導致多車追撞事故，造成1死1傷。

高公局呼籲，用路人行駛國道時，切記不要疲勞駕駛並保持行車安全距離、勿任意變換車道，以免發生事故影響行程及遊興。另外，行經國道壅塞路段時，請務必保持耐心，與前車保持適當距離並依序前進；欲駛出國道之車輛，應先及早進入外側車道排隊，不可強行插入正在連貫駛出主線汽車中間，以免影響行車安全與秩序，甚至因此違規受罰反而得不償失。

高公局表示，為分散連假期間國道尖峰時段車流，中秋節及國慶日連假期間，實施單一費率及0-5時暫停收費；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

國道 連假 車道

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