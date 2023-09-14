單次住院自付額上調至5萬元 萬人負擔變重 健保收益增
衛福部日前預告草案將調整健保住院自付最高費用，預計明年元旦上路。衛福部社保司副司長陳真慧表示，同一疾病每次住院自付最高金額調升至5萬元，全年累計住院自付最高金額調高到8萬4000元，估計影響1萬人，預計增加健保收益2337萬元。
衛福部9月12日預告「113年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」，草案規畫同一疾病每次住院，應自行負擔費用最高金額為五萬元；全年累計住院應自行負擔費用最高金額為八萬四千元。
陳真慧說，草案預告期60天，將搜集各界意見至11月13日，預計明年元旦上路。同一疾病的住院負擔從4萬千元調高到5萬元；全年累計住院自付最高金額從8萬元調高到8萬4000元；總共受影響民眾預估1萬900人，預計增加2337萬元收益。
根據健保法施行細則規定，自行負擔住院費上限，每次住院為每人平均國民所得6％；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得10％。而根據健保法免除部分負擔者不受此次影響，如經濟弱勢、重大傷病等。
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