陳椒華指新環評委員名單問題多 籲恢復環團溝通會議
時代力量立委陳椒華與環團上午在立法院舉行「新環評委員名單問題多 環團期與環境部長建立溝通管道」記者會，呼籲恢復環團溝通會議，彌補環評委員的侷限。
陳椒華表示，環境部長薛富盛上任後說要與環團溝通，但薛部長目前仍不願安排時間與環團見面，而且還已經決定新的環評委員名單。環評委員中，長居台中以南只有1位，恐對中南部環保議題了解太少。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言