陳椒華指新環評委員名單問題多 籲恢復環團溝通會議

這個夏天，多巴胺已是熱門關鍵字之一。美國矽谷的養生趨勢「多巴胺齋戒」，強調禁食不語、不和人互動，重新設定大腦回饋機制，來對抗手機、社群媒體等過度刺激。這有科學根據嗎？

2023-09-14 08:53