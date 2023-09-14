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陳椒華指新環評委員名單問題多 籲恢復環團溝通會議

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（右二）與環團上午在立法院舉行「新環評委員名單問題多 環團期與環境部長建立溝通管道」記者會，呼籲恢復環團溝通會議，彌補環評委員的侷限。記者林伯東／攝影
時代力量立委陳椒華（右二）與環團上午在立法院舉行「新環評委員名單問題多 環團期與環境部長建立溝通管道」記者會，呼籲恢復環團溝通會議，彌補環評委員的侷限。記者林伯東／攝影

時代力量立委陳椒華與環團上午在立法院舉行「新環評委員名單問題多 環團期與環境部長建立溝通管道」記者會，呼籲恢復環團溝通會議，彌補環評委員的侷限。

陳椒華表示，環境部長薛富盛上任後說要與環團溝通，但薛部長目前仍不願安排時間與環團見面，而且還已經決定新的環評委員名單。環評委員中，長居台中以南只有1位，恐對中南部環保議題了解太少。

環評 陳椒華 環境部

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