農民好苦...海葵狂掃重創花蓮 農損高達3800萬

海葵颱風造成花蓮縣多種農作物嚴重災損，縣府農業處彙整各鄉鎮提報災損金額達3800萬元，以金針菜最為嚴重。縣府近日再邀農政單位，分成7組下鄉全面勘災，確認水稻、硬質玉米、香蕉、紅龍果等27種品項及網室都受災，已爭取公告天然災害現金救助。

月初海葵颱風狂掃，為花蓮帶來破千毫米雨量，各鄉鎮都傳出農作物損失，尤其金針菜受損230公頃最慘。農業部長陳吉仲到花蓮勘災，縣府原本希望比照台東採全品項救助，不過農業部於4、5日分兩波核定玉里鎮及富里鄉金針菜、新城鄉的大芥菜及落花生、花蓮全縣的食用玉米及大豆等5品項辦理現金救助，每公頃救助金額，大豆2萬8000元、金針菜和大芥菜2萬9000元、落花生3萬元、食用玉米4萬1000元。

縣府持續勘查災情，會同花蓮區農業改良場、農糧署東區分署，11、12日分成7組下鄉勘災，發現多現作物有浸水、落果、倒伏、折枝、葉面枯黃、破損等受損，且已達現金救助標準，已提報農業部爭取第三波公告。

縣府農業處表示，27品項包括新城鄉、玉里鎮、富里鄉二期水稻；鳳林鎮二期硬質玉米；壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮、光復鄉香蕉；鳳林鎮、玉里鎮、秀林鄉、光復鄉紅龍果；鳳林鎮、瑞穗鄉、光復鄉木瓜；鳳林鎮香瓜；卓溪鄉黃金果；萬榮鄉蓮霧；玉里鎮的柿、柳橙、檸檬與蔥；卓溪鄉、玉里鎮、光復鄉的油茶。

還有鳳林鎮的甘藷、落花生；秀林鄉食用番茄、甜椒、四季豆；花蓮市短期葉菜、竹筍；秀林鄉、瑞穗鄉的胡瓜；鳳林鎮、玉里鎮、光復鄉的絲瓜；新城鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮的甘藍菜；壽豐鄉冬瓜；瑞穗鄉、玉里鎮苦瓜；卓溪鄉、玉里鎮薑。另外玉里鎮、卓溪鄉的塑膠布溫網室、水平棚架網室都受損，也列入爭取救助。

花蓮縣政府表示，海葵颱風期間強風、豪雨，部分農作物會有遲發性災情，農業處與鄉鎮市公所會持續查報，提醒農友若發現農作物受災生長異常，主動通報。 海葵颱風狂掃造成多樣花蓮農作物受損，農業部長陳吉仲（前排左2起）日前與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁等人，日前一同到玉里鎮大禹地區勘災。圖／本報資料照片

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