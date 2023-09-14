影／打造育兒者國家 民團呼籲0到6歲托育服務一體化
台灣公民陣線、台灣經濟民主連合智庫共同主辦「打造育兒者國家」2024公民政綱發表會，上午在立法院舉行。彭婉如文教基金會執行長王兆慶表示，政府應整併幼兒園和托嬰中心，形成0到6歲一體化的托育服務。
時代力量立委王婉諭表示，2020年我國人口成長出現負成長，生育率也持續下滑，且狀況還在持續惡化，雖然法規提供育兒家長不少「彈性工時」的規定，但仍有請假規定不符合實際需求。托育政策催生聯盟發言人黃喬玲呼籲，育嬰假應更彈性化，讓家長可以用「日」或「小時」請假。
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