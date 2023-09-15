十年有成，新北創力坊 Demo Day 12 支新創團隊 展現台灣創新實力

全臺首個政府打造的加速器「新北創力坊」今年迎來十週年，新北青年局特別於13日擴大舉辦 Demo Day，邀請基北北桃四縣市各領域的 12 支新創團隊共襄盛舉，向現場企業展示其創業成果、商業模式、品牌願景。新創團隊包括獲得全球知名創投 Y Combinator 投資的「鏈奇國際」以及打造了全球第一套 3GPP R15 國際標準 5G 核心網路的「禾薪科技」，現場更吸引超過 200 家創投企業共同參加，現場反應熱絡。

2023新北創力坊Demo Day盛大舉辦，超過200位新創團隊及創投公司熱情響應。 圖／新北市青年局提供

新北創力坊過去已經培育的超過 250 組的新創團隊，其中包括線上學習平台 Hahow 好學校和 Amazing Talker。新北青年局長邱兆梅表示：「新北市除了創力坊外，新北青年局旗下已有 6 座青創基地，為了更好地協助青年創業，新北青年局在今年 3 月與基北北桃簽訂第一個實質性備忘錄，透過創業空間共享平台的合作，合力協助創業青年們打破區域限制，『新北創力坊』就是首波開放的青創空間。」

2023新北創力坊Demo Day邀請基北北桃團隊分享商業模式及展示創業成果。 圖／新北市青年局提供

今日參加 Demo Day 的200多組的報名者中，不乏許多創投公司，中信證創業投資股份有限公司業務副總經理鄭偉智就表示，今年新北創力坊 Demo Day 的新創品質含金量高，而且領域都不同，可以感受的到新北市政府在挑選和培育新創的用心；每年都會參加好幾場 Demo Day 的益鼎創業投資管理公司業務協理沈立平認為，這是我今年參加最好的Demo Day，感覺新北市的創業風氣非常好，看到了一些頗具潛力的新創，期待他們未來的發展以及合作的機會。

臺灣青創潛力無限大，基北北桃四大縣市政府都積極在培育青創團隊。桃園市目前已經有安東青創基地、新明青創基地、青創指揮部以及桃園設計庫等平台；臺北市政府的「臺北市產業發展獎勵補助計畫」提供新創從創業到品牌發展全方位的資金補助，另外在 StartUP@Taipei 創業服務辦公室設單一窗口，導入一站式創業解決方案；基隆則是以城市風格為主軸，培育了許多綠色觀光、永續旅遊的青創團隊。

2023新北創力坊Demo Day邀集基北北桃共襄盛舉（由左至右）基隆市政府產業發展處林鼎超處長、台北市政府產業發展局許維倫專委、新北市政府青年局邱兆梅局長、桃園市政府青年事務局侯佳齡局長、藍濤亞洲黃齊元總裁）。 圖／新北市青年局提供

12 支 Demo Day 新創團隊

1. 美商 Turing Sapce Inc.：Turing Certs 圖靈證書是數位證書發行平台，有超過 9 個國家和 120 間政府企業採用，擁有ISO 認證安全、歐盟 GDPR 隱私合規。

2. 藝途科技股份有限公司：線上看展平台，目標讓人透過網路觀看世界各地的展覽；採用 Web 3D 技術，讓群眾用手機或電腦以 360 度全景觀看展覽；現已推出超過 350 檔的線上展覽，線上觀展次數也突破了 400 萬人次。

3. 我饗國際餐飲股份有限公司：元初豆坊秉持著對豆漿的堅持，優化豆漿傳統的製程，提高豆水比例，並只萃取第一道漿，製作出沒有豆生味、口感滑順的「乳品等級蒸煮豆漿」；希望使用在地原料，將獲利成果分享回饋給產業上游，以改善產業環境，希望能真正為台灣土地，以及台灣農業的「永續」發展盡一份心力！

4. 櫛構科技股份有限公司：一站式車輛碳管理雲端平台：CHAP-V，結合多年AI與GIS地理資訊系統開發經驗，可精準計算碳排，並針對車輛提供減碳策略。部署 CHAP-V 的企業可大幅提升能源使用效率，藉此達到減碳目標。

5. 明星電控科技股份有限公司：STARTEK 明星電控科技 制力於「將公設比還給每個人」，透過「隱形隔間」取代傳統牆，不僅更輕薄（僅1/10）、有隱私、有採光，還可以隔音。同時突破傳統建材不可回收與重複使用的限制，提出樂高式概念，可以重複使用、也可以回收。在 2022 年度打造全台第一間科技隔間美學體驗場域，同年亦獲得總統頒發「品牌金舶獎 ESG 組」。

6. 禾薪科技股份有限公司：由國立陽明交通大學資訊學院陳志成院長創辦；專門開發 5G 核心網路軟體。他們開發的 free5GC 是全世界第一套符合3GPP R15國際標準的開放原始碼5G核心網路；禾薪的 free5GC 可以讓企業和組織以更低的成本和更高的靈活性構建和管理自己的 5G 專網。

7. 新加坡商鏈奇國際有限公司台灣分公司：專門為企業提供 AI 應用解決方案的科技公司。他們的產品 HelperAI是 AI 代理人，可將客服、銷售和行銷等業務流程自動化。其優勢包括：1) 可以 24/7 全天候工作，無需休息，2) 可以跨語言交流，突破語言障礙，3) 可以根據企業的業務需求進行定制；HelperAI已經為多家大型企業提供服務，包括趨勢科技、PwC 和 Uber。他們的目標是幫助企業提高工作效率，降低成本，並在全球市場上取得成功。

8. 愛吠的狗娛樂股份有限公司：專門開發虛擬客服的台灣公司。他們的產品是一種名為「AI Amaze 慧星大使」的虛擬客服系統。AI Amaze 慧星大使利用XR（擴增實境）和AI（人工智慧）技術，為企業打造一個逼真、互動式的虛擬客服體驗。該系統可以幫助企業提高效率、降低成本，並改善客戶體驗。

9. 智果移動有限公司：為「最後一哩運送」產業鏈提供完善的貨運解決方案，讓這個產業更加綠色、高效、永續和具成本效益。產品包括：智能化的IoT電輔車、車隊管理系統、外送員共享中心：該中心為外送員提供充電、維修和其他服務。

10. 賦語科技：賦語科技 Bytelingo 是大型語言模型 LLM 專家，將 AI 語言技術導入上市櫃公司財報、年報、ESG 報告的撰寫，協助客戶輕鬆做出多語言報告，取得國際投資人信任。

11. 集思智能股份有限公司：專注於提供產業AI減碳解決方案，透過 AI 分析客戶大數據資料，找出最佳化的優化製程參數，以最精簡、無需任何額外機器設備的條件，提供客戶改善製程能耗的AI解決方案。

12. 創鐸股份有限公司：運動健康產業中的 Uber Eats，消費者可以透過 Trainge 預約各地的運動課程、場租，還可以紀錄身體組成成分；同時提供一站式健康解決方案給許多上市企業、政府單位，從檢測、分析，一路到講座與訓練課程，協助企業照顧員工健康，並落實 ESG 與 CSR。

「新北市政府青年局廣告」

udn討論區