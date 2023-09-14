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彰化五旬男腹股溝像觸電麻痛 竟是骨刺搞鬼

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣詹姓男子椎間盤突出，手術後戴護具。記者簡慧珍／攝影
彰化縣詹姓男子椎間盤突出，手術後戴護具。記者簡慧珍／攝影

彰化縣57歲詹姓男子腹股溝疼痛，懷疑是他的宿疾尿路結石引起，服藥半年多沒改善，被轉介到神經外科檢查出，檢查出胸腰交界處的椎間盤突出，壓迫脊神經反射到腹股溝產生疼痛，跟一般人在腰部和大腿、小腿的麻痛不同，比較少見。

衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康今天表示，詹姓男子的痛點和病灶位置明顯不同，經核磁共振檢查看出靠近胸腰交界處的腰椎第一及第二節之間的椎間盤突出，壓迫脊神經產生疼痛，而神經反射區在腹股溝，所以腹股溝出現痛麻的症狀。

詹姓男子告訴醫護，去年底他的左側輸尿管結石，到某醫學中心接受體外震石後，左腹下方到腹股溝持續悶痛，有時像電流流過「麻麻」的，也像蚊子叮的感覺，他一直以為是結石問題，繼續在泌尿科看診及服藥都沒太大改善，改到轉衛福部彰化醫院泌尿科就醫，泌尿科主任陳文銘安排X光與電腦斷層等檢查後，尿路沒結石，懷疑是神經系統問題，轉介神經外科檢查。

脊椎神經外科主任賴肇康說，腹股溝疼痛最常見的骨盆髖關節磨損或外傷引起，腹股溝淋巴結炎、腹股溝疝氣、精索靜脈曲張、骨骼肌肉疾病或尿路結石也可能造成痛，詹姓病患因椎間盤突出使腹股溝疼痛的情形較少見，需要多科診斷釐清病灶，經微創脊椎手術去除突出的椎間盤，詹姓病人的腹股溝已不再麻痛。

賴肇康指出，臨床上高達九成的椎間盤突出發生在腰椎第四節和第五節，或腰椎第五節與薦椎第一節，因這兩節承受身體最多壓力，脊神經反射區擴及臀部，甚至從大腿伸延至小腿、足底、腳趾。

賴肇康說，椎間盤突出來自退化、運動傷害、姿勢不良等原因，平日盡量維持正確姿勢，例如說站立時挺直背部，搬低處東西時要「反直覺」，要先蹲再搬，也要避免久坐、久站、趴睡及不當低頭族，此外，控制體重很重要，平時多做游泳、吊單槓等伸展運動對預防椎間盤突出也有幫助。

椎間盤突出 主任

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