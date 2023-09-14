快訊

進口雞蛋海關數字兜不攏 國民黨團疑有超思外第三者

「墨西哥外星人千年屍身」曝光！其中一具體內有「卵」

史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

健保住院自付額上限調高 113年元旦上路

中央社／ 台北14日電

衛生福利部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5萬元，全年累計增為8.4萬元，預計明年元旦上路，初估影響1.09萬人，不影響經濟弱勢及重大傷病。

因應每年平均國民所得調整，衛生福利部昨天預告訂定「健保對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，研擬未來同一疾病每次住院自行負擔費用上限從4.8萬元調高到5萬元，全年累計住院自行負擔最高額從8萬元調升到8.4萬元。

衛生福利部社會保險司副司長陳真慧今天告訴中央社記者，新制預計明年元旦起上路，每次住院自行負擔費用上限及全年累計住院自行負擔上限分別提高2000元與4000元，影響人數相對較少，推估影響1.09萬人，全民健康保險住院負擔增加2337萬元。

陳真慧提到，現行法定免部分負擔的重大傷病等對象，或是原本由其他單位補助的低收入戶等弱勢對象，都不受住院自付額上限新制影響。草案預告期60天，希望讓外界充分了解和提供意見。

依「全民健康保險法施行細則」規定，保險對象應自行負擔住院費用上限，按行政院主計總處發布最近1年每人平均國民所得估算，每次住院為每人平均國民所得6%；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得10%。

保險 健保

延伸閱讀

半月板軟骨修補系統10月納健保 年逾4千人次受惠

運動、退化讓膝蓋半月板破裂 軟骨修補手術下月免自費

感謝德政！首位獲健保植雙耳耳蝸 女嬰重獲新「聲」

新藥不確定性高…健保找外援 攜手英國NICE加速收載效率

相關新聞

午後雷雨 入秋第一波東北季風下周到？專家：值得觀察

今天天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，持續受到偏東到東南風環境影響，整體水氣...

整天禁食、不碰手機、不運動 「多巴胺齋戒」有什麼好處？

這個夏天，多巴胺已是熱門關鍵字之一。美國矽谷的養生趨勢「多巴胺齋戒」，強調禁食不語、不和人互動，重新設定大腦回饋機制，來對抗手機、社群媒體等過度刺激。這有科學根據嗎？

獨／又有巴西蛋誤標效期？ 冠軍蛋品：是由台農配合洗選

進口蛋品出包，台農蛋品日前承認自巴西進口雞蛋「誤標效期」已全面下架。不料有民眾發現9月4日購買的「冠軍洗選鮮白蛋」上，效...

北市地表唯一行駛火車 藍皮柴油客車試乘15日預約

鐵博籌備處將在2023文博會「微開箱」展示園區階段性修復成果，明天起開放DR2303號藍皮柴油客車試乘預約。文化部長史哲...

健保住院自付額上限調高 113年元旦上路

衛生福利部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5萬元，全年累計增為8.4萬元，預計明年元旦上路，初...

托嬰、幼兒園脫鉤 0到6歲托育盼一體化

「整併幼兒園和托嬰中心，形成0到6歲一體化的托育服務系統！」彭婉如文教基金會執行長王兆慶14日於記者會表示，托嬰中心照顧0到2歲的孩童，但後續就要重新找幼兒園，造成家庭的壓力。此外，托育政策催生聯盟發言人黃喬玲呼籲，育嬰假應更彈性化，讓家長可以用「日」或「小時」請假。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦