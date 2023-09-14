運動、退化讓膝蓋半月板破裂 軟骨修補手術下月免自費

膝蓋半月板軟骨修補手術10月起納健保，衛福部健保署醫審及藥材組科長張淑雅指出，近年民眾使用量增加快速，加上逐漸成為臨床上常態處置，因此健保將投入預算1億1600萬點，把半月板軟骨修補系統納入給付，一年預估增加4300人次受惠。

膝蓋半月板軟骨破裂多為半月板承受過度的擠壓、旋轉或壓力，常發生在忽然減速或突然改變方向的運動等，主要分為外傷性及退化性兩種形式。外傷性破裂主要發生在運動傷害；退化性破裂則主要發生在退化性關節炎病人，常伴隨有疼痛、腫脹及膝蓋無法正常活動等症狀。若破裂程度較嚴重，會考慮施行半月板切除或縫合修補等手術治療。

張淑雅說，健保署與骨科醫學會討論後，考量半月板軟骨修補系統是因應關節鏡手術所發展出來的新式醫材，可在關節鏡下透過微小傷口完成膝關節半月軟骨的縫合。不只可以縮短手術時間，加上傷口小、減少傷害神經血管風險，復原時間較快，已逐漸成為臨床上的常態處置。民眾使用量增加快速，六年期間已經成長超過五倍。

張淑雅表示，若是自費民眾使用一組半月板軟骨修補系統約需要花費2至3萬元，依照病人受傷程度一次手術可能要2至3組。考量大多是民眾一次手術約需要2組，健保將依據病人傷口大小給付，傷口在兩公分以下給付一組，兩公分以上給付2組。

健保署長石崇良表示，由於醫療科技日新月異，新醫材種類眾多，倘新醫材具臨床實證效益、可達預防疾病惡化、提升安全性及醫療品質或屬臨床缺口，健保署基於增進全體國民健康的宗旨，將持續努力將具有臨床實證效益且臨床治療必要的新醫材納入健保。

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