金門酒廠首度推出「59.2度感恩釀」，向時代英雄致敬

聯合報／ 記者／高婉珮 即時報導

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為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠今年首度推出「59.2度感恩釀金門高粱酒」，嚴選金城老廠釀造的老酒進行勾兌調和，酒體圓潤飽滿不辣口，清雅醇厚。金酒前董事長謝世傑表示，這是一瓶充滿無限「感謝」的佳釀。過往55歲至64歲金門縣民有三節慰問金，今年開始不發錢改發酒，完成申請、已領取提貨單者，可自即日起至11月30日，憑單至金酒公司寧山庫換領酒品。

為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。 圖／金門酒廠 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
為感念金門戰地政務時期軍民守護家園，金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒。 圖／金門酒廠 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

過去在金門戰地政務時期，金門縣民為了守護家園，不管男女老少都投入民防工作，與軍隊共同築起抗戰防線，捍衛民主與自由，時間長達36年，是一群淬煉出和平時代的英雄。

金酒前董事長謝世傑表示，為了感恩這群人無私的奉獻，「59.2度感恩釀金門高粱酒」的酒標設計，特別以最具代表性的「毋忘在莒」為標誌，輔以軍人保家衛國英勇之姿剪影，向這群時代英雄致敬。

金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒，向一群淬煉出和平時代的英雄致敬。 圖／金門酒廠 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠推出59.2度感恩釀金門高粱酒，向一群淬煉出和平時代的英雄致敬。 圖／金門酒廠 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金酒總經理丁丞康指出，在酒體方面，特別要求技術部門專門，針對此款酒品專案開發設計。經過金門酒廠品酒師及酒商多輪次品評篩選，研擬出多款不同的酒體設計配方，最終選定59.2度的特調酒體。

「59.2度感恩釀金門高粱酒」嚴選金城老廠釀造的20年、12年、11年、9年等各式特色熟陳年老酒，進行酒體調和，雖酒精度高達59.2度，但是喝起來完全不辣口，完美創造出金酒獨有的「甘、醇、爽、冽」風格。

實際倒入杯中品飲，可以看見酒液清亮透明、掛杯如珠，香氣飽滿而層次豐富；前段呈現明顯麴甜香、柑橘香、黑蜜餞等香氣，中段轉為近似花蜜、酪梨、堅果等香氣，後段帶有微醬香及陳年酒香。

在感恩釀記者會上金門酒廠前董事長謝世傑，舉杯向英雄致敬。 圖／金門酒廠 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在感恩釀記者會上金門酒廠前董事長謝世傑，舉杯向英雄致敬。 圖／金門酒廠 提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

入口之後，圓潤飽滿的酒體綿甜醇厚不辣口，潛藏甘冽勁道，醇厚帶勁；落喉後清雅的水果蜜餞、烏梅氣息自口腔上升至鼻腔，口感生津，尾韻中等偏長，餘味淨爽，具有內斂沉穩的清雅醇厚風格。

「59.2度感恩釀金門高粱酒」酒體之優異，不但很值得與親朋好友分享，更適合就每年三節推出時，作為紀念收藏。符合申請資格、但尚未提出申請的金門縣民，也可進行補申請者（含逾期未領提貨單者），可於10月18日至20日至戶籍地鄉鎮公所領提貨單，10月18日至11月30日憑單至金酒公司寧山庫換領酒品，逾期恕不受理。

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