鐵道迷注意！台北市地表唯一行駛火車 文博會首度啟動
2023台灣文博會即將於9月22日至10月1日開展。倒數8天，文化部今日發布，所屬國家鐵道博物館籌備處將以「微開箱」概念，參與本次文博會，向大眾展示全區保存修復轉型的階段性成果。首度開放「總辦公室」、「澡堂」、「鍛冶工場」、「客車工場」等4大重點展區，並以修復完成的DR2303號藍皮柴油客車推出試乘體驗。
文化部長史哲表示，這是目前唯一、且是久違地在台北市區地表上，搭乘及看到火車行駛風景的機會，邀請大家一起體驗鐵道文化資產饗宴。
文化部表示，鐵博籌備處以「鐵博‧新生」為概念，由「鐵道文化的再生」及「文化資產的重生」2大核心出發，應用累積的軟體資源及修復的硬體設施，將鐵道、文化與藝術的內容轉譯為各個場館的展示活動，呈現台灣常民生活與鐵道交會的文化底蘊，在博物館籌備期間讓民眾提前體驗「活的鐵道博物館」特色。
文化部表示，鐵博籌備處將鐵道車輛作為文化載體，以載滿台灣城鄉風貌記憶的藍皮柴油客車為主角，於總辦公室特展空間推出「流動的往事─景框內外的藍皮記憶」特展。透過它在台灣新電影浪潮中的身影，喚起跟著鐵道移動的記憶。
展區中的總辦公室自1935年落成以來即是台北機廠行政中樞，鐵博籌備處於廠長室、副廠長室及會議室規劃現地展，還原場域過去作為廠務決策空間的風貌；並於門廳區運用光雕投影至1/300的博物館全區立體模型，以全長5分鐘的「鐵博籌備處願景光雕影音展演」，簡介博物館分期開放期程、機能與軌道系統的運用，展演博物館的願景。
澡堂則推出「氤氳時代─員工澡堂常設展」，詮釋台灣1930年代建築、工業設計等流行的風格。整體空間結合藝術家創作，重現浴池的職工生活氛圍，並述說廠區古蹟修復原則及文資場域再生的過程。
為展示鐵博籌備處成立迄今，累積典藏車輛修復典範及量能，客車工場將展示9輛典藏客、貨車，並開放部份車輛供民眾登車參觀。更以DR2303號藍皮柴油客車推出試乘體驗活動，在文博會期間每日10:30至17:00，每30分鐘開行1班車，讓大家體驗在台北市區的地面路段「搭火車」的難得體驗。試乘活動將於9月15日開放網路預約取票，另保留活動期間現場排隊取票名額。
鐵博籌備處特別與交通部台灣鐵路管理局合作統籌策劃「鐵博特色便當」，便當外盒以藍皮柴油客車造型呈現，並於車窗處開口露出主打菜色，跨時空融合藍皮柴油客車乘車記憶，以及鐵路便當特有風味，活動期間於鐵博籌備處展區每日中午限量販售350個，每份售價150元。
●【DR2303號藍皮柴油客車試乘體驗活動】網路開放預約取票連結（本活動使用ACCUPASS活動通平台）：https://events.accupass.com/2023CreativeEXPODemo/pages/tab06.html
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