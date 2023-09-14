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周末這兩地注意較大雨勢 賈新興：未來10天無颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲系集模式預測下周三熱帶性低氣壓侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
歐洲系集模式預測下周三熱帶性低氣壓侵襲機率圖。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

今年已經有3個颱風影響台灣，甚至還有侵台颱，民眾關心是否還有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天無颱風生成，觀察下周三後菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢。他並表示，全球8月均溫及夏季均溫創新高。

近期天氣部分，他表示，明天天氣穩定午後中部及南部山區零星短暫陣雨，周六至周日午後北部山區、中南部及宜花有局部短暫陣雨， 南投及嘉義有較大雨勢發生的機率。

賈新興說，下周一桃園以南及宜花東午後有局部短暫陣雨，下周二苗栗以南及恆春半島午後有零星短暫陣雨，下周三至下周六午後中南部山區、基隆北海岸至東北角有零星短暫雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

空氣品質部分，賈新興表示，桃園至台中一帶大氣擴散條件差，易累積汙染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

颱風 賈新興

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