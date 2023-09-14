午後雷雨 入秋第一波東北季風下周到？專家：值得觀察

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天天氣穩定，整體水氣比較少。記者楊德宜／攝影
今天天氣穩定，整體水氣比較少。記者楊德宜／攝影

今天天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，持續受到偏東到東南風環境影響，整體水氣還是比較少，今天仍是山區午後有局部雷雨的天氣型態。

他說，西半部山區到了午後要留意局部熱對流雷雨發生的情況，降雨以山區為主，平地天氣還是相對穩定。東半部則是一整天維持多雲到晴，午後雲量雖然會增多，但並沒有什麼下雨的機會。

氣溫部分，今天各地白天高溫31-33度，夜晚清晨低溫23-25度，空曠地區21-23度，局部單點仍有機會降到20度上下，日夜溫差仍稍微明顯一些。

吳聖宇說，明天到周日風向進一步轉為東南到偏南風，水氣較為增多，山區午後雷雨的發展將變得比較明顯，範圍也跟著擴大，有機會擴展到平地。

雖然降雨比較明顯的區域還是以山區為主，但是他表示，平地的民眾午後外出可能也要記得帶雨具，安排假期活動要留意午後的天氣變化。尤其是到山區、溪流邊活動更要小心，遇到午後雷雨的機會高，一定要留意安全。

明天到周日溫度方面變化不大，各地高溫仍在31-33度左右，夜晚清晨空曠地區的低溫21-23度，早出晚歸仍要注意溫差的變化。

吳聖宇表示，下周一到周三風向轉回偏東風，水氣仍稍微多了些，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨。

吳聖宇說，下周四、周五北邊的大陸地面高壓東移，前緣有機會帶來東北風影響台灣，不過強度仍然偏弱，屆時迎風面地區的降雨機會增多，是否會成為入秋第一波東北季風值得觀察注意。

今天天氣穩定，整體水氣比較少。記者楊德宜／攝影
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今天天氣穩定，整體水氣比較少。記者楊德宜／攝影
今天天氣穩定，整體水氣比較少。記者楊德宜／攝影
今天天氣穩定，整體水氣比較少。記者楊德宜／攝影
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明天到周日風向進一步轉為東南到偏南風，水氣較為增多，山區午後雷雨的發展將變得比較明顯，範圍也跟著擴大，有機會擴展到平地。本報資料照片
明天到周日風向進一步轉為東南到偏南風，水氣較為增多，山區午後雷雨的發展將變得比較明顯，範圍也跟著擴大，有機會擴展到平地。本報資料照片
今天天氣穩定，整體水氣比較少。記者楊德宜／攝影
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低溫 高溫 東北季風

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