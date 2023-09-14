聽新聞
test
0:00 / 0:00

5堂園藝課 學會種植撇步

聯合報／ 本報訊

研究指出，園藝不僅能預防失智，還可以降低罹患憂鬱症的風險。如果你從來沒有栽種的經驗，或是常常養不活植物，擔心自己是植物殺手？聯合報健康事業部與MOA國際美育自然生態基金會共同舉辦「實（食）用園藝系列」5堂課，傳授你第一次種植就成功的「種植訣竅」。

只要有水、土壤、陽光和容器，你也能在家中開始種植物，無論是在陽台、玄關、窗邊或廚房一角，利用一個盆栽就能打造自己的開心農場，除了可以在家享受田園樂趣，也為退休生活注入更多活力。

●課程時間：

1.10月5日(四)食在香草好味道

2.10月19日(四)第一次做陽台農夫就上手

3.11月9日(四)家有小菜圃  

4.11月16日(四)葉印陶盤手作

5.11月30日(四)我的植物怎麼了？！

地點：台北市大安區信義路四段273號4樓（自捷運信義安和站5號出口左轉直行約3-5分鐘路程）

洽詢：02-8692-5588轉5869

報名：課程詳細資料請掃描QRcode

園藝 憂鬱症 廚房

延伸閱讀

新竹市青草湖新增語音導覽系統 國小生說故事給你聽

【免費線上直播】幫助失智長輩體驗五感　文旦寶寶DIY增強認知

香草在家難種？5堂課教你植感生活

慢飛天使烘焙巧手藝獲正職 嘉義市啟智協會與聖保羅推秋節禮盒

相關新聞

中秋、國慶疏運恐停擺？台鐵司機釀罷工 明遞連署書宣告「不加班」

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，不滿政府減少備勤津貼，有損員工權益保障，全國火車駕駛產業工會日前號召動員，中秋節、國慶日依法...

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

衛福部食藥署今舉行專家會議，核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入。食藥署副署長陳惠芳表示，我國為全球第四個核准這款疫苗可...

猴痘疫情升溫！ 醫：仍在社區傳播、這些族群都要注意

猴痘疫情增溫，台中市衛生局證實，台中累計42人罹患猴痘，其中8月確診10人、本月至今2人確診，無重症或死亡。承辦猴痘疫苗...

桃機管制區內騎行李箱電動車亂竄 航警：加強檢查類似產品

近日網路上流傳一段影片，內容為數名旅客在桃機管制區內騎乘行李箱電動車，除影片拍攝者外至少還有3人騎著行李箱在人群中穿梭。...

吃飯出現「1症狀」別忽視！專家示警恐是癌症前兆 5徵狀需就醫

癌症常見症狀包括時常疲倦、體重突然增加或減少、有皮下腫塊等，但有專家警告，還有1項吃飯時出現的症狀經常被人忽視，如出現這症狀...

7個月的念想…輔醫用「不中斷呼吸照護」 讓老翁圓夢回家

去年6月陳姓老翁感染新冠肺炎，經輔大醫院收治1個多月，陳翁心肺衰竭合併腎功能退化無法脫離呼吸器，只能持續留院。今年2月配...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦