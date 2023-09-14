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5堂園藝課 學會種植撇步
研究指出，園藝不僅能預防失智，還可以降低罹患憂鬱症的風險。如果你從來沒有栽種的經驗，或是常常養不活植物，擔心自己是植物殺手？聯合報健康事業部與MOA國際美育自然生態基金會共同舉辦「實（食）用園藝系列」5堂課，傳授你第一次種植就成功的「種植訣竅」。
只要有水、土壤、陽光和容器，你也能在家中開始種植物，無論是在陽台、玄關、窗邊或廚房一角，利用一個盆栽就能打造自己的開心農場，除了可以在家享受田園樂趣，也為退休生活注入更多活力。
●課程時間：
1.10月5日(四)食在香草好味道
2.10月19日(四)第一次做陽台農夫就上手
3.11月9日(四)家有小菜圃
4.11月16日(四)葉印陶盤手作
5.11月30日(四)我的植物怎麼了？！
地點：台北市大安區信義路四段273號4樓（自捷運信義安和站5號出口左轉直行約3-5分鐘路程）
洽詢：02-8692-5588轉5869
報名：課程詳細資料請掃描QRcode
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