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健康你我他／退休力健康最弱 目標想當獅子王

聯合報／ 文／向時空（中市潭子）
今年退休力測出「暖男水豚」，老公說要負責監督我的運動量。圖／向時空提供
今年退休力測出「暖男水豚」，老公說要負責監督我的運動量。圖／向時空提供

老四大學畢業這一年，房屋貸款剛好繳完，我突然雙肩一輕，這下銀行存款應該不再只是六位數了吧。

老公大學畢業即結婚，因孤兒院長大的他好想有個家，有多一點的家人，我卯起來生四個娃給他。賺錢、育兒、旅行占據我們的青壯時期，他將所賺的錢都投資在家人身上，創造屬於一家六口的美好回憶，房子要夠大才住得下、車子要夠大才坐得下。

日子悠悠晃晃來到知天命的年紀，問他「退休準備金多少？」他說有終身學習的興趣與愛好，再加上健康的身體就不怕。我拿起聯合報的退休力一測，果然健康是最弱的，因我不愛運動、也不愛吃青菜，「天天五蔬果」像天上的月亮，只有初一、十五偶爾做到；公事與做不完的家事就累翻了，運動像天方夜譚，還是追劇比較舒服。

財務勉強及格，社會連結、活躍好學與自在獨立尚差強人意，測出55分低於平均值，實在汗顏。健康的身體是吃出來、動起來的，老公說要負責監督我的運動量，我則負責餐桌上的營養均衡。父母身體健康，子女才會輕鬆自在。

「你不理財，財不理你」，理財這一塊就交給數字精明的老公規畫。目前三高還沒追上我們，只要我跑得夠快，青菜、蘿蔔、堅果、好油不缺席，就可以將三高甩開。

其實我比較想當獅子王，今年就暫時「暖男水豚」也無妨。

老公 運動 理財

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