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響應世界異膚日 病友協會異膚小學堂 線上開課
28歲工程師小杰，國中二年級時罹患異位性皮膚炎，當時某天體育課下課後，突發皮膚搔癢、泛紅疹，初期先用類固醇抑制發炎，但只要沒有用藥，隔天起床就會發現皮膚組織液滲出，將床單染成深淺不一的顏色，後來才至醫學中心就診。
抗病10多年，小杰歷經艱辛的照光治療、免疫抑制劑治療，均治療無效。半年前獲健保給付使用生物製劑，目前控制良好。
今天是世界異位性皮膚炎日，異位性皮膚炎病友協會推出「異膚小學堂」免費線上學習課程，讓病友日常生活保健能夠參考。協會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜表示，協會提出「治療型」衛教，目標是希望病友在接受治療過程中，能同時了解治療成因、目的、益處，以及日常照護的疾病知識。
朱家瑜說，多國文獻顯示，不分兒童或成人，接受治療型衛教的民眾，比起未接受衛教的民眾，在病灶面積、紅腫發炎狀態、搔癢及睡眠影響程度與生活品質等，均有顯著改善。針對未成年病友，則年紀較大的病友異膚持續時間較久、症狀較嚴重，接受治療型衛教「進步空間更大」。
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