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莫德納XBB.1.5疫苗 拚月底開打

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署發言人曾淑慧表示，食藥署明天會開專家會議審查莫德納XBB.1.5疫苗，若會議審查通過就可以進口疫苗，等到食藥署完成檢驗封緘，就可提供民眾接種，預估9月最後一周可以開打。路透社
疾管署發言人曾淑慧表示，食藥署明天會開專家會議審查莫德納XBB.1.5疫苗，若會議審查通過就可以進口疫苗，等到食藥署完成檢驗封緘，就可提供民眾接種，預估9月最後一周可以開打。路透社

衛福部食藥署專家會議昨核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入，適用於六個月以上兒童，青少年及成人，為全球第四個核准這款疫苗可緊急授權使用的國家。疾管署發言人曾淑慧表示，將力拚九月最後一周，提供民眾接種。

疾管署近四個星期監測社區新冠病毒的結果顯示，XBB為主流病毒株，占比達百分之九十九，而XBB.1.5為XBB衍生變異株。食藥署副署長陳惠芳說，世衛組織建議使用單價XBB衍生變異株作為新疫苗抗原成分，經專家會議評估臨床風險效益，同意核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入。

陳惠芳表示，美國在本月十一日核准十二歲以上者可接種XBB.1.5疫苗，並同意六個月以上至十一歲小朋友緊急授權使用。日本及加拿大在十二日核准此疫苗，其中日本准許「六歲以上」族群可緊急授權使用，加拿大核准六個月以上民眾使用。

陳惠芳說，試驗結果顯示，施打莫德納XBB.1.5疫苗，對於目前流行的變異病毒株，均能提供保護效益。例如，可誘發對抗XBB變異株病毒較佳的中和抗體免疫反應；對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，也可誘發相似的中和抗體免疫反應。

曾淑慧表示，肺炎鏈球菌、流感疫苗十月二日開打，加上莫德納XBB.1.5疫苗，這三種疫苗可以同時接種，但最好在不同部位，如果打在同一手臂，建議兩針之間距離應超過兩點五公分。

流感疫苗 莫德納 食藥署

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