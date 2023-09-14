台鐵釀中秋罷駛遞連署書 逾99%司機參與

台鐵局明年一月掛牌台鐵公司，全國火車駕駛產業工會不滿政府減少備勤津貼，有損員工權益保障，日前動員於本月廿九日的中秋節及國慶日依法休假「不加班」，屆時疏運恐面臨大停擺。火車駕駛產業工會理事長黃隆華昨指出，全台逾九成九司機員完成參與連署，預計今天遞交台鐵局人事單位，正式向資方宣告不加班行動。

台鐵昨表示，正積極溝通。交通部長王國材昨則表示，針對備勤津貼與權益保障事項，工會的確「有些聲音」，行政院、交通部已充分溝通，都是往正向走，「應該不會有不加班狀況」。

不過，罷駛危機並未解除。黃隆華說，未接獲交通部、行政院直接溝通，即便有間接傳話，稱行政院積極處理，但自主管理法制化共識延宕至今一年多，未有具體作為，協商過程對工會訴求不尊重。

黃隆華強調，全台逾九成九、約一千四百多名司機員連署，僅不到十人未參與。

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