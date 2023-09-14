全基因檢測 找出誘發疾病因子

台北榮總提出「全基因精準預防醫學」概念，以「精準─預防─個人化」新主張，人性化的新醫療模式，建構新健康公式分析基因體質、調整後天因素、加強身體檢查，達到有效預防、健康生活的目標。

台北榮總婦女醫學部精準預防醫學中心主任張家銘表示，透過基因檢測可以找出容易罹患的疾病，調整會誘發疾病的後天危險因子或習慣，以預防疾病，或早期偵測病變。

張家銘表示，全基因檢測可以透過抽血或是口腔黏棒採取民眾基因後分析結果，可以解碼個人兩萬多對基因中隱藏的個人化身體訊息，由北榮提供分析，並且安排個人化健康計畫以及後續體檢項目建議，檢測費用一次約三萬一千五百元。一般而言，三分之二的疾病可以透過全基因檢測找到直接或間接的基因變異。

喝酒會臉紅、年輕時膽固醇過高等現象都跟基因有關，這些現象反映出身體狀況。張家銘說，曾遇過一名23歲個案，因為她的媽媽具有BRCA2基因變異且罹患乳癌，因此來北榮做基因檢測，檢測結果發現她也有BRCA2的基因異常，有13%的機率會罹患乳癌。「雖然先天基因無法改變，但可以改變後天影響因素」，他強調，應避免高脂肪食物、肥胖、喝酒以及情緒壓力，以降低乳癌發生機率。

張家銘指出，基因檢測也可避免近親通婚，透過基因檢測來確認。自從2019年開始提供全基因檢測服務後，北榮已經服務超過500人，大部分是健康的正常人或是有家族疾病史，希望藉由解開全部基因，了解自身身體特性。曾經生過病或是罹病中的民眾也可以透過精準醫療，找出致病基因。

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