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中信金推永續 引領企業低碳轉型

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金控昨與彭博共同舉辦「影響力金融論壇」，金管會副主委蕭翠玲（中）、中信金控總經理陳佳文（左）出席致詞。圖／中信金控提供
中信金控昨與彭博共同舉辦「影響力金融論壇」，金管會副主委蕭翠玲（中）、中信金控總經理陳佳文（左）出席致詞。圖／中信金控提供

中信金控身為永續金融先行者聯盟第一屆輪值主席、ＰＣＡＦ亞太區主席，同時也是台灣首家公開揭露財務碳排放量金融業者，昨日舉辦「以資本成就氣候轉型」為主題的「影響力金融論壇」，邀請兩大國際氣候組織，包括碳核算金融聯盟ＰＣＡＦ執行理事Angélica Afanador和氣候相關財務揭露ＴＣＦＤ秘書長Mary L.Schapiro分享轉型金融國際最新發展趨勢，以及如何因應氣候風險的挑戰和機會，吸引產官學等代表逾二百人參與。

金管會副主委蕭翠玲昨致詞指出，面對日益嚴峻的氣候挑戰，金融業肩負發揮金融影響力的重責大任，更是協助不同產業客戶投入淨零轉型重要關鍵；中信金總座陳佳文呼應，金融機構是永續發展的重要推手，必須強化管理投融資資產組合，從資金源頭引導產業低碳轉型，而首要任務即為計算財務碳排放，因此中信金在二○二○年即率同業之先，成為亞洲最早參與、導入ＰＣＡＦ方法學的金融機構，逐步發展永續商業策略及氣候風險管理機制。

中信金除了透過導入與實踐各項倡議方法學，積極提升氣候風險治理能力外，提出務實的解決方案，協助客戶低碳轉型也是中信金努力的方向，例如積極運用ＰＣＡＦ財務碳排數據確認優先議合客戶名單，提供永續供應鏈服務，整合銀行資金及外部第三方機構資源。

中信 客戶 碳排放

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