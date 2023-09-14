聽新聞
test
0:00 / 0:00
中信金推永續 引領企業低碳轉型
中信金控身為永續金融先行者聯盟第一屆輪值主席、ＰＣＡＦ亞太區主席，同時也是台灣首家公開揭露財務碳排放量金融業者，昨日舉辦「以資本成就氣候轉型」為主題的「影響力金融論壇」，邀請兩大國際氣候組織，包括碳核算金融聯盟ＰＣＡＦ執行理事Angélica Afanador和氣候相關財務揭露ＴＣＦＤ秘書長Mary L.Schapiro分享轉型金融國際最新發展趨勢，以及如何因應氣候風險的挑戰和機會，吸引產官學等代表逾二百人參與。
金管會副主委蕭翠玲昨致詞指出，面對日益嚴峻的氣候挑戰，金融業肩負發揮金融影響力的重責大任，更是協助不同產業客戶投入淨零轉型重要關鍵；中信金總座陳佳文呼應，金融機構是永續發展的重要推手，必須強化管理投融資資產組合，從資金源頭引導產業低碳轉型，而首要任務即為計算財務碳排放，因此中信金在二○二○年即率同業之先，成為亞洲最早參與、導入ＰＣＡＦ方法學的金融機構，逐步發展永續商業策略及氣候風險管理機制。
中信金除了透過導入與實踐各項倡議方法學，積極提升氣候風險治理能力外，提出務實的解決方案，協助客戶低碳轉型也是中信金努力的方向，例如積極運用ＰＣＡＦ財務碳排數據確認優先議合客戶名單，提供永續供應鏈服務，整合銀行資金及外部第三方機構資源。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言