四年級生故事 「謝謝大家收看」

由金星文創與聯合數位文創共同主辦的舞台劇「謝謝大家收看」，將於九月廿二日起於台北表演藝術中心首演，王偉忠這次除擔任監製，也是他最後一次舞台劇的擔綱演出。他想將當年南部小孩上台北遇到的種種搬上舞台，這不只是他的故事，也是四年級生的故事。

「謝謝大家收看」九月廿二日起在台北表演藝術中心演出四場、十月廿七日起在高雄衛武營演出四場，台北即將完售，購票請洽udn售票網。

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