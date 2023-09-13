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吃飯出現「1症狀」別忽視！專家示警恐是癌症前兆 5徵狀需就醫

香港01／ 撰文： 布萊恩
有專家警告，吃飯時出現吞嚥困難狀況千萬別輕忽，可能是罹癌的徵狀之一。示意圖／ingimage
有專家警告，吃飯時出現吞嚥困難狀況千萬別輕忽，可能是罹癌的徵狀之一。示意圖／ingimage

癌症常見症狀包括時常疲倦、體重突然增加或減少、有皮下腫塊等，但有專家警告，還有1項吃飯時出現的症狀經常被人忽視，如出現這症狀並沒有改善，就要及早求醫。

綜合外媒報導，根據英國癌症研究基金會（Cancer Research UK），癌症常見症狀包括疲勞、體重突然增加或減少、有皮下腫塊、持續咳嗽、呼吸困難、排便或排尿習慣改變。

不過報導指出，還有1項症狀民眾經常忽略，就是吃飯吃東西時「吞嚥困難（Difficulty swallowing）」。報導引述美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院腸胃科專家安妮（Anne Marie Lennon）指出，「吞嚥困難」是民眾容易忽略的5個癌症症狀之一。

報導引述解釋，「吞嚥困難」可能是頸部、頭部、嘴巴等部位出現癌症症狀，可能導致嘴巴、喉嚨肌肉運作方式改變。雖然「吞嚥困難」未必一定是患癌症狀，但如果情況持續沒有改善，甚示有惡化迹象，就要及早求醫。另外，如果幾乎沒吃東西，但依然感覺到「飽」，也要小心。

除了「吞嚥困難」，安妮還提到其餘4個容易被忽略的癌症症狀，包括「呼吸急促（Shortness of breath）」、「出血（Bleeding）」、「出現腫塊（Lumps and masses）」，以及「身體機能改變（Changes in bodily functions）」。

延伸閱讀：

這樣大便要小心！50歲男「1習慣」持續30年　檢查驚揭患大腸癌3期

20歲女常這樣喝熱水　半年後驚揭患胃癌　醫生警告這樣喝水會出事

文章授權轉載自《香港01》

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