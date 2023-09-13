7個月的念想…輔醫用「不中斷呼吸照護」 讓老翁圓夢回家

去年6月陳姓老翁感染新冠肺炎，經輔大醫院收治1個多月，陳翁心肺衰竭合併腎功能退化無法脫離呼吸器，只能持續留院。今年2月配合健保局「呼吸器依賴患者整合性照護試辦計畫」，輔醫安排陳翁轉院。轉院前陳翁念想「回家看看」，當天醫療團隊用「不中斷呼吸照護」短暫讓陳翁回家30分鐘與家人相聚，圓了他回家念想。

據了解，陳姓老翁（82歲）原本身體硬朗，仍在一家大型機械模組工廠工作。去年6月陳翁感染上新冠肺炎，輔大醫院收治，陳翁接受治療1個多月，歷經拔管失敗、氣切、呼吸訓練、復健運動，最後仍因心肺衰竭合併腎功能退化，無法自主呼吸，得依賴呼吸器維生。

陳翁住院治療期間，受盡病痛與時間折磨，每天只能躺在床上什麼事都做不了，只能望天長嘆自覺愧對家人，為此整個人變得鬱鬱寡歡沒了笑顏。

輔大醫院醫事組長曾淇瑋說，今年2月間輔大醫院配合健保局「呼吸器依賴患者整合性照護」試辦計畫，透過院方安排準備協助陳翁轉至有慢性呼吸照護病房的新泰醫院。未想，轉院作業程序完備，陳翁女兒向醫護人員轉述念想「爸爸說很久沒回家，他很想回家，即便只有10分鐘也好！能不能趁這段時間（轉院）回家看看」。

曾淇瑋說，當他知悉便和輔大醫院醫務部主任劉偉倫規劃，讓陳翁得以在轉院過程短暫的回家看看。今年2月17日上午陳翁搭乘救護車轉院過程，輔醫醫療團隊以「不中斷呼吸照護」在醫護人員的陪伴下，驅車30分鐘先至陳翁位於五股住處。

看著睽違7個多月溫暖的家，陳翁表情激動，家人們見他回家紛紛簇擁圍繞身旁，喊著「爸爸你要有信心、要加油，早點好起來，我們都在家裡等你回來！」陳翁短暫停留約30分鐘後，由陳翁女兒陪同隨車前往新泰醫院。

「一圓父親的回家夢」這不可能的任務，讓陳翁女兒相當感激對醫護人員說：「謝謝你們實現爸爸的願望，再多的言語都無法描述我們心中的感動，很感謝上天讓我們遇到這麼溫暖的團隊！」

劉偉倫說，政府推動安寧緩和療護超過10年，安寧緩和療護的意義，是為了讓人們在生命最後旅途中「圓滿走完這趟旅程」，讓彼此不會遺憾。醫師除治療生理病痛外，更重要的是關懷撫慰拯救心靈，才是完整的身、心、靈全人照護，當聽到家屬有想幫病人完成心願，在能力範圍內絕對要竭盡所能給予協助幫忙。

輔大醫院醫事組長曾淇瑋分享圓夢過程。圖／輔仁大學附設醫院 輔大醫院醫務部主任劉偉倫分享圓夢過程。圖／輔仁大學附設醫院 輔大醫療團隊、新泰醫院團隊與家屬合影。圖／輔仁大學附設醫院

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