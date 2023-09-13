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遲來的正義...福賜群號外籍漁工被虐死案歷時8年 起訴船長、輪機長

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
2015年8月25日「福賜群號」境外漁工SUPRIYANTO疑似被虐致死，該案歷經遭簽結、再重啟調查等波折，今年8月23日由屏東地檢署檢察官盧惠珍做出提起公訴的裁定，SUPRIYANTO家屬委任的律師曾威凱今已收到起訴書。圖為漁工示意，與新聞當事人無關。聯合報資料照／杜建重 攝影
2015年8月25日「福賜群號」境外漁工SUPRIYANTO疑似被虐致死，該案歷經遭簽結、再重啟調查等波折，今年8月23日由屏東地檢署檢察官盧惠珍做出提起公訴的裁定，SUPRIYANTO家屬委任的律師曾威凱今已收到起訴書。圖為漁工示意，與新聞當事人無關。聯合報資料照／杜建重 攝影

2015年8月25日「福賜群號」境外漁工SUPRIYANTO疑似被虐致死，該案歷經遭簽結、再重啟調查等波折，今年8月23日由屏東地檢署檢察官盧惠珍做出提起公訴的裁定，SUPRIYANTO家屬委任的律師曾威凱今已收到起訴書。台灣國際勞工協會(TIWA)說，本案歷時整整8年，重啟調查後偵查緩慢，常原因不明取消庭期、間隔數年才開庭，家屬及委任律師、協助團體在期間備受煎熬，最後終於盼得加害人被起訴的結果，遲來的正義，令人唏噓。

根據起訴書，船長陳凱治因未依據漁業法第54條第5款規定「漁船船主在國外僱用外籍船員作業應遵守及注意事項」第15點，當船員因病或受傷時，有即時通報及救治之義務，造成漁工SUPRIYANTO因延誤就醫而死亡，故依刑法276條「過失致人於死」起訴。

另船長陳凱治、輪機長陳金錶、同船印尼漁工AGUS SETIAWAN因涉及毆打、傷害SUPRIYANTO，以刑法第277條「傷害人之身體及健康者」起訴。另有一位涉案印尼漁工MUNAWIR SAZALI因已出境，發佈通緝中。

TIWA說，台福賜群號漁工SUPRIYANTO疑似受虐致死案，凸顯境外漁工人權、生命權毫無保障的事實，該案也引起國際人權、漁業團體對境外漁工被強迫勞動、暴力威脅現象的關注。然而，該案在2015年9月於屏東地檢署偵辦時卻被草率對待，甚至關乎案情真相的四段影片譯文，也未如實翻譯，竟於2015年11月10月草率簽結，若非關切此案的漁工維權團契而不捨地陳情、監委王美玉進行調查並對屏東地檢署提出糾正，才讓屏東地檢署重啟調查，否則關乎SUPRIYANTO死亡真相的案情，就永遠被掩蓋了。

TIWA說，此案重啟調查後，2017年2月透過協會協助，SUPRIYANTO家屬委任曾威凱律師於2017年6月提出刑事告訴狀。2018年5月7日由律師聲請傳喚關鍵證人同船漁工SUKHIRIN來台作證。

然而重啟調查之後，屏東地檢署偵辦速度十分緩慢，經常無故取消庭期，或間隔數年未開庭，家屬及律師、協助團體幾乎以為此案會不了了之。歷時八年，終於盼得加害人被起訴的結果。遲來的正義，令人唏噓。

屏東 律師 人權

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