快訊

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

香港羽賽／驚！戴資穎「寶島內戰」第二局退賽 送許玟琪晉級16強

總統大選最新民調出爐 民眾最希望、最不希望當選的都是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新藥不確定性高…健保找外援 攜手英國NICE加速收載效率

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部健保署今舉辦第1屆「台英醫療科技評估合作協議工作坊」，國家衛生研究院院士梁賡義(左5)、健保署長石崇良(中間)、英國NICE Technical Adviser, Thomas Strong(右4)、財團法人醫藥品查驗中心林時宜執行長(右2)。圖／健保署提供
衛福部健保署今舉辦第1屆「台英醫療科技評估合作協議工作坊」，國家衛生研究院院士梁賡義(左5)、健保署長石崇良(中間)、英國NICE Technical Adviser, Thomas Strong(右4)、財團法人醫藥品查驗中心林時宜執行長(右2)。圖／健保署提供

衛福部健保署今舉辦第1屆「台英醫療科技評估合作協議工作坊」，邀請英國國家健康暨照護卓越研究院NICE學者來台，聚焦基因治療及細胞治療等新興科技之真實世界資料收集機制與臨床療效評估方式。健保署參議戴雪詠表示，透過雙方評估資料共享，可以加速新藥收載；若是不適合的藥物也可以縮短給付時間，讓健保發揮更大效益。

英國NICE為全球最具影響力的行政法人醫療科技評估HTA機構，針對英國新醫療服務、新醫療科技、社會照護等提出具成本效益的政策評估並建立指引，提供英國國民健康服務署NHS做出最佳決策，並成為各實施醫療保險國家的重要政策參考。

健保署署長石崇良在會中致詞時表示，隨著新興醫療科技發展迅速，高昂價格且一次性治療新藥，例如細胞治療、基因治療產品陸續進入市場，各國藥政單位基於臨床迫切需求（Unmet medical need）均採加速核准。

石崇良表示，然而不少藥物僅有1期、2期臨床試驗資料，缺少長期存活數據，在臨床療效、財務屬於高度不確定性，因此如何透過真實世界資料收集與評估，為具醫療不確定性之昂貴新藥問題提供解方，是當前重要課題。

戴雪詠說，英國及我國針對基因治療產品、細胞治療等新興科技都有HTA機制如罕見癌症、罕見疾病等個案不多，透過資料共享、訊息分享可以加速評估效率。今年已經有膽管癌、轉移性非小細胞肺癌用藥、神經母細胞瘤用藥加入暫時性支付，希望透過未來評估資料共享，不只新藥收載加速，對於評估得到不合的藥物也可以縮短給付時間，讓效益可以發揮更大。

英國 健保 基因 衛福部

延伸閱讀

健保署盼透過資源共享讓保費下降 壽險公會回應了

最快9月底與金管會討論 石崇良談商保健保理想模式

遠距醫療明年Q1擴大實施 石崇良：長照機構住民也受惠

65歲以上健保免費？ 健保署：評估中

相關新聞

把握明天好天氣！本周五轉雨「這日水氣最多」 下周二天氣才回穩

把握明天好天氣，周五起東部、恆春半島轉零星雨勢，其他地區以午後降雨為主；周六水氣漸增，降雨範圍更廣、強度更大，到了周日台...

迎今年第400萬來台旅客！南韓3母女成幸運兒 鄭文燦曝三大客源市場

台灣今天迎來今年第400萬名國際來台旅客，來自南韓的金睿元（Kim Yewon）與母親、妹妹同遊。金睿元表示，她從濟州島...

全球第4核准！莫德納XBB疫苗將專案輸入 力拚9月最後一周開打

衛福部食藥署今舉行專家會議，核准莫德納XBB.1.5疫苗專案輸入。食藥署副署長陳惠芳表示，我國為全球第四個核准這款疫苗可...

好市多「Kirkland Signature義大利氣泡水」有塑膠異物 急回收1504組

美式賣場好市多自有品牌「科克蘭」有2批「Kirkland Signature義大利氣泡水」，出現塑膠異物混入水中。高雄市...

被螢幕鎖定！各國低頭族使用螢幕時數曝 統計：每人平均花7小時14分

根據國外科技網站Electronicshub分析統計各國低頭族，每天平均使用「螢幕總時數」，台灣低頭族，每天平均要花7小...

薛富盛：核廢無法再利用 政策方向仍是非核家園

環境部長薛富盛表示，2030年國家自定貢獻減碳目標為24%加減1個百分點，未來在科研發展基礎上不是不可能；也評點核廢在無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦