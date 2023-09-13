新藥不確定性高…健保找外援 攜手英國NICE加速收載效率

衛福部健保署今舉辦第1屆「台英醫療科技評估合作協議工作坊」，邀請英國國家健康暨照護卓越研究院NICE學者來台，聚焦基因治療及細胞治療等新興科技之真實世界資料收集機制與臨床療效評估方式。健保署參議戴雪詠表示，透過雙方評估資料共享，可以加速新藥收載；若是不適合的藥物也可以縮短給付時間，讓健保發揮更大效益。

英國NICE為全球最具影響力的行政法人醫療科技評估HTA機構，針對英國新醫療服務、新醫療科技、社會照護等提出具成本效益的政策評估並建立指引，提供英國國民健康服務署NHS做出最佳決策，並成為各實施醫療保險國家的重要政策參考。

健保署署長石崇良在會中致詞時表示，隨著新興醫療科技發展迅速，高昂價格且一次性治療新藥，例如細胞治療、基因治療產品陸續進入市場，各國藥政單位基於臨床迫切需求（Unmet medical need）均採加速核准。

石崇良表示，然而不少藥物僅有1期、2期臨床試驗資料，缺少長期存活數據，在臨床療效、財務屬於高度不確定性，因此如何透過真實世界資料收集與評估，為具醫療不確定性之昂貴新藥問題提供解方，是當前重要課題。

戴雪詠說，英國及我國針對基因治療產品、細胞治療等新興科技都有HTA機制如罕見癌症、罕見疾病等個案不多，透過資料共享、訊息分享可以加速評估效率。今年已經有膽管癌、轉移性非小細胞肺癌用藥、神經母細胞瘤用藥加入暫時性支付，希望透過未來評估資料共享，不只新藥收載加速，對於評估得到不合的藥物也可以縮短給付時間，讓效益可以發揮更大。

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