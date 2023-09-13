預約‧家的美好溫度！Panasonic 美好生活提案 2.0

家的美好溫度就由 Panasonic 提供，不只從生活細節考慮，更把對家的美好憧憬具體展現， 打造最有溫度的生活空間。日系家電領導品牌 Panasonic 舉辦 2023 年秋季新商品發表會，以「預約‧家的美好溫度」作為主題，透過日本同步技術，推出各式智慧、健康、便利的亮麗新品， 打造出屬於每個家的美好溫度。

Panasonic 舉辦 2023 年秋季新商品發表會，以「預約‧家的美好溫度」作為主題，提供消費者更智慧健康的家電，打造新一代美好生活。 圖／Panasonic提供

打造幸福滋味的美好溫度，就從廚房開始。疫情之後，溫控與保鮮成為近幾年消費者挑選冰箱的重點，搭載與日本同步最新冷凍科技的 Panasonic 電冰箱，以全新「抑霜鮮凍」有效防止溫差產生的結霜，維持美味口感；透過商用等級 5 倍速冷凍，鎖住食材美味的「新鮮急凍結」，以及「-3℃微凍結」，讓魚、肉不用冷凍新鮮 7 天，完美保留食材的鮮度與營養；搭配各式調理小家電，享受快速完成多樣料理的幸福感，在家吃更好！全新推出 Panasonic 義式咖啡機， 以壓力萃取出極致精華，輕鬆品嚐香醇濃郁的咖啡，搭配 12 項行程，一鍵享用不同風味的特調咖啡，把家變成你的專屬咖啡館。

Panasonic 打造幸福滋味的廚房空間，以安全、便利的調理新品及廚房設備，在家就可輕鬆品嚐美味料理。(圖為台灣松下銷售公司 張天來總經理)

享受輕鬆簡單的美好溫度不再是難事。擁有五大健康護衣科技的 Panasonic 直立式洗衣機全新再進化，19 公斤小體積大容量，居家空間擺放不受限。人性化貼心設計的筒槽照明燈，洗好衣物不再遺漏、新一代絲屑濾網，衣物毛屑清理濾除率再提升；Panasonic 洗衣機滿足消費者注重衣物潔淨與舒適的需求，有了它就像有了健康便利的護衣專家。Panasonic LED 可調光調色吸頂燈，搭載獨立高效率擴散透鏡，房間明亮無死角，不論是細部手工作業或閱讀較小文字也能清晰可見，輕鬆又護眼。

台灣氣候潮濕，想擁有乾爽的室內環境，千萬不可錯過 Panasonic 今年推出的變頻清淨型除濕機。搭載變頻壓縮機及 W-HEXS 獨家雙重除濕系統，不僅靜音、省電，除濕效能更是有目共睹，搭配 HEPA 高密度及活性碳雙濾網，可有效淨化空氣中有害物質。此外在舒適環境下，如何同時享受娛樂？Panasonic 搭載MLA 的旗艦 OLED MZ2000 系列提供更高對比與高亮度的細膩畫質，全新遊戲音效模式，讓玩家在玩 RPG 與 FPS 遊戲時，能享受更沉浸式的音效體驗；智慧便利的 Google TV，只要對電視說出語音指令就可操控，讓電視是娛樂中心也是智慧管家，盡情享受與家人歡聚陪伴的美好溫度。

秋冬季節即將到來，肌膚的乾燥困擾與如廁時的冰冷不適感，就交給 Panasonic 來解決。Panasonic 全新高滲透離子美容儀，利用高分子滲透技術深度滲透角質層，幫助肌膚吸收，搭配六種模式解決各種肌膚困擾，一機實現肌膚水潤透亮緊緻。而全新陶瓷一體型全自動洗淨馬桶，搭載日本瞬熱技術，冬天使用溫水不間斷；獨創可動式排水結構，沖水低噪音，6cm 大管徑加強力漩渦水流，搭配奈米級易潔釉面，輕鬆帶走髒汙，讓你感受前所未有的舒適如廁體驗， 享受愜意放鬆的美好溫度。

Panasonic 持續以先進技術研發更智慧健康的家電，以「預約，家的美好溫度」為出發，從消費者生活的不同空間著手，為每一個家提供最美好的溫度，打造新一代美好生活。

更多詳情請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/

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