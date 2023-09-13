勞動部擬重啟「鐘點看護移工」 服務更全面、兼顧長短期需求

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良昨晚上節目提及，勞動部預計重啟「外展看護服務試辦計畫」，打破由家庭擔任雇主一對一聘僱外籍看護工的模式，改由長照居家服務單位當雇主，指派外籍看護工到有需求的家庭鐘點服務。蔡孟良今受訪說，目前還沒有明確上路期程，但期望重啟的計畫服務量能達到經濟規模，涵蓋更全面、並兼顧家庭的長短期需求。

外展看護多年前曾試辦過，但最後以失敗收場。蔡孟良說，過去擔心外展看護工會衝擊本國勞工就業，照顧對象太氾濫、排擠長照資源，因此在適用對象、服務上有諸多限制，規定要有聘請外籍看護工資格的人才能使用服務，但對於供應服務的居服單位而言，必須考量經濟成本，因此若計畫重啟，首要是要讓服務量能達到經濟規模，就要重新設計適用對象，讓服務涵蓋更全面，並兼顧長期、短期需求。

蔡孟良指出，有些長照家庭不見得需要全日照顧，若聘雇一名移工，還要負擔吃住等管理成本，換成只購買外展看護工的鐘點服務，就能免除引進移工的繁瑣程序、移工逃逸風險，也不須考慮管理問題。

但對於外展看護工是否會衝擊國內的長照，蔡孟良僅說還需要衛福部進一步評估。他強調，目的是讓移工的聘用變得更簡政便民，也不會造成浮濫，因此要再重新設計制度。外展看護服務計畫目前尚未有明確重啟期程，但已經談過幾次了。

此外，對於有團體擔憂放寬聘雇外籍看護工資格，移工來源會是問題所在，蔡孟良說，移工的來源與量不是問題，疫後開放邊境管制，外籍看護人數比去年同期多出1萬人，目前國內看護工近21萬人，比去年同期多1萬，且每個月新引進約1000多人。新的移工來源國也很快就會有結果。

不過，他坦言，雖然來源不是問題，但確實面臨移工選工的難題，市場機制運作下，雇主必須提供良好的福利待遇，雖然政府定價看護移工月薪2萬元，但其實很多早就超過2萬元，這是勞資協議，政府不可能干預。此外，他認為，重症照顧責任不能全丟給看護工，應透過申請長照2.0部分服務調配，比如申請輔具補助，看護工就不必一人搬運重症的被照顧者，進而產生職業傷害。

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