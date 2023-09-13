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影／今年第400萬名旅客產生 鄭文燦喊話對岸：打開來台旅遊禁令

攝影中心／ 記者曾學仁／即時報導
交通部統計國際旅客來台，今天迎接第400萬位旅客為南韓金睿元（左二），金睿元與母親、妹妹一同來台旅遊，行政院副院長鄭文燦（右）、交通部長王國材（左）特別到松山機場送花與禮物表達歡迎。記者曾學仁／攝影
交通部統計國際旅客來台，今天迎接第400萬位旅客為南韓金睿元（左二），金睿元與母親、妹妹一同來台旅遊，行政院副院長鄭文燦（右）、交通部長王國材（左）特別到松山機場送花與禮物表達歡迎。記者曾學仁／攝影

今年來台的第400萬名中午產生，交通部觀光局松山機場辦理迎賓活動，行政院長鄭文燦交通部長王國材等出席，幸運的第400萬位旅客是來自南韓的金睿元，金睿元與母親、妹妹一同來台旅遊，鄭文燦到台北松山機場送花表達歡迎。

對於兩岸觀光的議題，鄭文燦表示今年600萬的目標可以提前達成，而中國大陸開放138個可以旅遊的國家，台灣這麼近卻沒有開放很奇怪，並向對岸喊話說，希望可以打開來台旅遊禁令。

交通部統計國際旅客來台，今天迎接第400萬位旅客為南韓金睿元（前左），金睿元與母親、妹妹一同來台旅遊。記者曾學仁／攝影
交通部統計國際旅客來台，今天迎接第400萬位旅客為南韓金睿元（前左），金睿元與母親、妹妹一同來台旅遊。記者曾學仁／攝影
交通部統計國際旅客來台，今天迎接第400萬位旅客為南韓金睿元（左），金睿元與母親、妹妹一同來台旅遊。記者曾學仁／攝影
交通部統計國際旅客來台，今天迎接第400萬位旅客為南韓金睿元（左），金睿元與母親、妹妹一同來台旅遊。記者曾學仁／攝影

松山機場 鄭文燦 交通部長 觀光局 王國材

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