影／今年第400萬名旅客產生 鄭文燦喊話對岸：打開來台旅遊禁令
今年來台的第400萬名中午產生，交通部觀光局於松山機場辦理迎賓活動，行政院長鄭文燦、交通部長王國材等出席，幸運的第400萬位旅客是來自南韓的金睿元，金睿元與母親、妹妹一同來台旅遊，鄭文燦到台北松山機場送花表達歡迎。
對於兩岸觀光的議題，鄭文燦表示今年600萬的目標可以提前達成，而中國大陸開放138個可以旅遊的國家，台灣這麼近卻沒有開放很奇怪，並向對岸喊話說，希望可以打開來台旅遊禁令。
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