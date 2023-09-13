迎今年第400萬來台旅客！南韓3母女成幸運兒 鄭文燦曝三大客源市場

台灣今天迎來今年第400萬名國際來台旅客，來自南韓的金睿元（Kim Yewon）與母親、妹妹同遊。金睿元表示，她從濟州島前往首爾金浦機場搭機來台，這是她首次來台灣旅遊，預定落腳4天3夜，覺得台灣街頭風景很有魅力，會住在西門町，預計走訪西門町、永康街、野柳、九份等。

交通部觀光局今天下午在台北松山機場，舉行第400萬名來台國際旅客歡迎儀式活動，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材出席迎接。

王國材表示，今年人次目標市場設定以恢復疫情前2019年五成水準、600萬人次，看到1月至8月各客源市場旅客來台，包括港澳、南韓、新南向國家的馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南等，以及長線的歐美市場，均已超過疫情前一半的水準，其中越南、泰國、新加坡、馬來西亞恢復率更已超過8成。另外，觀光署成立後，行政院將由副院長召開行政院觀光產業振興諮詢會議，透過跨部會、公私部門協力推展觀光。

鄭文燦表示，目前來台前三大客源市場為港澳、日本、南韓，希望東南亞、北美旅客也能持續增加，並推展郵輪旅遊，增加郵輪旅客。台灣有米其林餐廳、夜市小吃、秘境景點等多元主題旅遊，希望國際旅客多多認識台灣、喜歡台灣。

對於台灣旅宿價格高，王國材受訪表示，因平日住宿率低，業者提高尖峰或假日時段價格，若能更多國際旅客來台，填補平日及離峰時段空缺，就能降低業者成本，進而降價並形成正向循環。

交通部觀光局表示，金小姐一家人登記參加觀光局「遊台灣金福氣」抽獎活動，三人皆幸運抽中消費金5000元。

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