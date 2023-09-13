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登革熱疫情遍地開花 疾管署防治作為一次看

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧說明登革熱防治相關作為。圖／疾管署提供
疾管署發言人曾淑慧說明登革熱防治相關作為。圖／疾管署提供

今年本土登革熱病例數寫下近十年次高，全國已經有超過半數的縣市出現病例；民眾黨團及國民黨團今相繼針對登革熱疫情開記者會，呼籲政府積極。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，登革熱是環境病，必須要全民提高警覺一起清除孳生源，並配合衛生單位防治措施，共同杜絕病媒蚊生長，才可以阻斷登革熱疫情。

目前全國本土登革熱病例已破6千例，再加上全台各地時有降雨環境易出現積水，增添登革熱防治不利因素。曾淑慧說，3月底曾辦理全國防疫人員登革熱防治教育訓練，在6月出現首例登革熱病例後即與地方合作展開防治工作，並自6月26日起成立登革熱機動防疫隊即與地方合作展開防治工作，並在26日成立登革熱機動防疫隊。

曾淑慧表示，部長薛瑞元曾在7月25日南下至雲林縣、台南市視察，了解地方政府登革熱防治動員情形，疾管署長莊人祥以及副署長羅一鈞以及她本人都曾赴雲林縣、台南市及高雄市共13次，視察當地防疫工作、訪查校園防治整備、走訪基層診所、了解登革熱分流收治情況及醫療整備情形等。

曾淑慧也說，行政院已在7月12日起啟動應變機制，調增「重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」開會頻率為2周召開一次，並為因應各縣市均有流行疫情發生風險，除衛生福利部疾病管制署及環境部外，亦邀集22縣市共同參與，以掌握地方防治工作進展與需求並提供協助。

疾管署也成立登革熱應變工作組，每週召開會議，以利因應疫情變化及時採取應變作為。9月6日薛瑞元、莊人祥、羅一鈞亦同拜會環境部，跨部研商合作防治登革熱，整合資源攜手抗疫。至於是否提升登革熱應變等級至第二級？曾淑慧說，仍要再評估，但協調機制一直都在。

針對來可能增加的醫療需求，曾淑慧說，疾管署已於相關指引提供登革熱疫情醫療應變整備建議，也提醒地方政府預先規劃因登革熱病症嚴重等級不同之分流收治機制，並設立專責之分級收治及轉診小組，每日盤點全市各醫院急診、病房、加護病房等收治量能並適時調度。

疾管署登革熱防治作為。圖／疾管署提供
疾管署登革熱防治作為。圖／疾管署提供
疾管署登革熱防治作為。圖／疾管署提供
疾管署登革熱防治作為。圖／疾管署提供

登革熱 病媒蚊

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