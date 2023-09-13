「我的一天」身歷其境感受失智世界 打造同理生活空間

提高大眾對失智症的識能率，消除失智症汙名化，屏東基督教醫院首創全台打造集結沉浸式體驗（immersive experience）、主題討論和靜態展覽等形式的失智症生活體驗空間，帶領民眾實際感受失智症者世界，讓體驗者換位思考，感受失智症者、高齡者，甚至是身心障礙者，生活中面對的處境和心理感受。

「我的一天」失智症生活體驗空間，在「7-ELEVEN把愛找回來」公益募款平台支持下，與屏東身心障礙早療機構「勝利之家」合作，活化原有空間打造全新場域，100坪空間重現失智症者日常真實場景，加深體驗者的「帶入感」，縮時經歷失智症者的一天。

走進「我的一天」空間，參加者扮演失智症者「吳火木」阿公，從漆黑沉靜、溫度微涼的鏡面長廊空間，觀看鏡面上的獨白字句與極具包覆感的空間環繞設計，轉換情緒，走進「吳火木」的房間，房間各種衣物、日用品擺放其中，一切看似尋常卻又隱約不對勁，等待著體驗者觀察挖掘。

總策展人周文珍說，失智症其實是病識感很低的疾病（症候群），不只有記憶障礙、容易忘記的症狀而已，許多正常、不正常跡象症狀，都可能會同時並存於同一位患者身上，影響患者感知及行為能力。「我的一天」的體驗情境設計，團隊希望在有限時間，藉由感官刺激、直覺地觸發體驗者對於病症的感受。讓體驗者有了感受，便會自然產生共感與理解，將其經驗回歸自身生活，換位思考踏出同理的第一步。

體驗者黃雅琪說，參觀時會戴上老花眼鏡與厚重的手套，根本看不清楚，體驗環節超逼真，去超市買東西，看到任務要買衛生紙、洗衣精，因為戴上厚重手套，拿物品超不方便，只能乾脆放棄，「失智者面對生活機能退化，不是我們以為這樣的理所當然」。

屏基醫療財團法人執行長余廣亮說，失智症與我們的距離，沒有想像中遙遠，全台有九成以上的失智症者，生活在家中或社區之中。「我的一天」用深刻有感的體驗方式，引導大眾對失智症有多一份理解。

「我的一天」沉浸式體驗，採取預約制，可到「我的一天」官網（https://longdayjourney.com）免費預約體驗，屏基表示，今年國際失智症協會呼籲的主題「現在就是最佳時刻（Never Too Early, Never Too late）」，不管身分、年紀為何，盼能有效幫助大眾認識理解失智症，進而積極主動預防失智症，讓失智及高齡友善的精神，實踐在你我的生活之中。 進入阿公房間內，各種衣物，日用品擺放其中，看似尋常但有些不尋常，讓參加者從中發掘。記者劉星君／攝影 走進「我的一天」空間前，會先經過漆黑沉靜、溫度微涼的鏡面長廊空間，觀看鏡面上的獨白字句與極具包覆感的空間環繞設計，轉換情緒。記者劉星君／攝影 屏東基督教醫院首創全台打造集結沉浸式體驗（immersive experience）、主題討論和靜態展覽等形式的失智症生活體驗空間，帶領民眾實際感受失智症者世界，讓體驗者換位思考，採免費預約。記者劉星君／攝影 參加者戴上老化眼鏡，戴上厚重手套，到超商買東西，感受失智者生活中遇到困難。記者劉星君／攝影 參加者戴上老化眼鏡，戴上厚重手套，到超商買東西，感受失智者生活中遇到困難。記者劉星君／攝影

udn討論區