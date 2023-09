「我的一天」身歷其境感受失智世界 打造同理生活空間

提高大眾對失智症的識能率,消除失智症汙名化,屏東基督教醫院首創全台打造集結沉浸式體驗(immersive experience)、主題討論和靜態展覽等形式的失智症生活體驗空間,帶領民眾實際感受失智症者世界,讓體驗者換位思考,感受失智症者、高齡者,甚至是身心障礙者,生活中面對的處境和心理感受。

「我的一天」失智症生活體驗空間,在「7-ELEVEN把愛找回來」公益募款平台支持下,與屏東身心障礙早療機構「勝利之家」合作,活化原有空間打造全新場域,100坪空間重現失智症者日常真實場景,加深體驗者的「帶入感」,縮時經歷失智症者的一天。

走進「我的一天」空間,參加者扮演失智症者「吳火木」阿公,從漆黑沉靜、溫度微涼的鏡面長廊空間,觀看鏡面上的獨白字句與極具包覆感的空間環繞設計,轉換情緒,走進「吳火木」的房間,房間各種衣物、日用品擺放其中,一切看似尋常卻又隱約不對勁,等待著體驗者觀察挖掘。

總策展人周文珍說,失智症其實是病識感很低的疾病(症候群),不只有記憶障礙、容易忘記的症狀而已,許多正常、不正常跡象症狀,都可能會同時並存於同一位患者身上,影響患者感知及行為能力。「我的一天」的體驗情境設計,團隊希望在有限時間,藉由感官刺激、直覺地觸發體驗者對於病症的感受。讓體驗者有了感受,便會自然產生共感與理解,將其經驗回歸自身生活,換位思考踏出同理的第一步。

體驗者黃雅琪說,參觀時會戴上老花眼鏡與厚重的手套,根本看不清楚,體驗環節超逼真,去超市買東西,看到任務要買衛生紙、洗衣精,因為戴上厚重手套,拿物品超不方便,只能乾脆放棄,「失智者面對生活機能退化,不是我們以為這樣的理所當然」。

屏基醫療財團法人執行長余廣亮說,失智症與我們的距離,沒有想像中遙遠,全台有九成以上的失智症者,生活在家中或社區之中。「我的一天」用深刻有感的體驗方式,引導大眾對失智症有多一份理解。

「我的一天」沉浸式體驗,採取預約制,可到「我的一天」官網(https://longdayjourney.com)免費預約體驗,屏基表示,今年國際失智症協會呼籲的主題「現在就是最佳時刻(Never Too Early, Never Too late)」,不管身分、年紀為何,盼能有效幫助大眾認識理解失智症,進而積極主動預防失智症,讓失智及高齡友善的精神,實踐在你我的生活之中。 進入阿公房間內,各種衣物,日用品擺放其中,看似尋常但有些不尋常,讓參加者從中發掘。記者劉星君/攝影 走進「我的一天」空間前,會先經過漆黑沉靜、溫度微涼的鏡面長廊空間,觀看鏡面上的獨白字句與極具包覆感的空間環繞設計,轉換情緒。記者劉星君/攝影 屏東基督教醫院首創全台打造集結沉浸式體驗(immersive experience)、主題討論和靜態展覽等形式的失智症生活體驗空間,帶領民眾實際感受失智症者世界,讓體驗者換位思考,採免費預約。記者劉星君/攝影 參加者戴上老化眼鏡,戴上厚重手套,到超商買東西,感受失智者生活中遇到困難。記者劉星君/攝影 參加者戴上老化眼鏡,戴上厚重手套,到超商買東西,感受失智者生活中遇到困難。記者劉星君/攝影

