中秋烤肉注意！卡式爐瓦斯罐需回收 丟垃圾車恐引爆炸

中秋節將至，不少民眾都會相約烤肉，環境部資源循環署表示，烤肉時若使用卡式瓦斯爐的瓦斯罐，一定要做好回收，獨立打包並加註「內有高壓瓶」警語，避免發生意外風險。

資循署指出，瓦斯管為高壓瓶罐的一種，屬於公告應回收容器，瓶內裝的液態燃料若經過擠壓、摩擦，容易產生火花造成爆炸。為確保民眾倒垃圾及基層清潔員作業安全，民眾回收錢，應確認已使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，再交由清潔隊員回收，千萬不能與垃圾一起丟入壓縮車，避免發生意外。

資循署說明，民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等，也屬於高壓瓶罐，使用完後也要回收，若沒使用完，需找空曠處進行排空，不能自行戳洞避免發生危險；營業店家若有大量未售罄或過期高壓瓶，可通知販售廠商回收。

資循署表示，丟垃圾前若有疑問，可詢問清潔隊員，避免亂丟發生起火、爆炸等危險，以及違法受罰，另也重申，高壓瓶務必落實「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟，保障第ㄧ線清潔隊人員及民眾的安全。

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