113年補假只有1日 全民狂歡：連假貴森森訂房和大塞車再見！

人事行政局公布明(2024)年行事曆，由於補假日從今(2023)年的6天縮減為只有1天需補假，雖然超過3天的連續假日僅有4次，但網友普遍對再也不用忍受周六補班之苦了，大加讚賞這回人事行政局的合理安排。

一名網友臉書「爆料公社二館」中PO文表示：「再吵呀，沒連假可以補班補課了！開心了吧這下！」並貼出2024年人事行政局公布的行事曆。

多數網友聞訊叫好，直呼：「很好啊！想連休就用自己的假啊！憑什麼要我們不打算連休的人陪你們補班？」、「這樣最好，最討厭補班了」、「超開心，這兩年連假超多快被搞死了」、「塞車應該可以少一點！」、「沒連假才不會被飯店業者漲房價」。

除了不必再忍受補班、塞車或飯店連假房價漲的問題，也有人針對服務業發表看法，認為總算不用一次面對爆多的人潮，「服務業不會再累人了！」、「連假出去外面都要排隊，我們服務業的還要被那些人駡説為什麼那麼久！」、「該怎麼放就怎麼放」。但也有人覺得「對服務業來說根本沒差，假日就是忙」。

有上班族網友針對這樣較為正常版的行事曆，老神在在地表示：「特休多，沒在怕的！」但有家庭、有小孩的上班族則認為，原本連假集中才能「名正言順」地全家旅遊，「沒小孩的覺得這樣好，有小孩的覺得這樣不好」，還有人覺得，調整回來後，可能過陣子又要吵，「明明可以連休，為什麼要上一天班，休一天假」、「討厭死了，下半年沒有連假要怎麼出國旅遊啊！」。

有眼尖網友仔細端詳2024年的行事曆後發現，中秋節落在週四的平日，引起網友抱怨連連：「週二過中秋，烤肉沒fu！」。

圖為人事行政局公布的2024年行事曆。擷自人事行政局

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