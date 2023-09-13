避免買到「即期蛋」專家建議消費者可以這樣做

進口雞蛋來台要加上航運時間，以及到港後也有儲存包裝洗選時間，和國產雞蛋相比，鮮度打折扣，消費者要如何能辨識，避免買到即期品？

由超思公司進口的巴西蛋爭議多，台農蛋品近期上架的巴西進口雞蛋「誤改效期」，遭衛福部認定標示不實違反時安法，要求下架改善；農業部宣稱市面上的巴西進口雞蛋，有效期間是9月24日至9月27日間安全無虞；但從現在算起，有效期限不過10多天，鮮度不足。

中興大學動物科學系名譽教授許振忠日前就曾提醒，進口貨者國產雞蛋，不容易光靠外表辨別，但因為鮮度有差異，可以拿起來，透過光照，新鮮的雞蛋，氣室小、放比較久的蛋，氣室比較大。

他表示，消費者可以判別雞蛋的新鮮度，把蛋打開後，新鮮的雞蛋蛋黃較為立體，蛋白濃稠；但放比較久的雞蛋，打開時蛋黃扁平，蛋白水水的，散掉了，蛋白比較稀，鮮度不足。

一名畜牧業者表示，進口雞蛋若加工做成滷蛋或者水煮蛋，幾乎蛋黃都會外露，靠在一邊，從煮好的外觀就可以看得很清楚，台灣的生鮮雞蛋因為鮮度較高，因此蛋黃會在雞蛋的中間；若是放比較久的即期雞蛋，或者不新鮮的蛋，有的打開，蛋白水不說，連蛋黃都散掉了，甚至有的打開發臭了，這個就比較有可能是放很久的緣故。

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