中秋節應景甜點 營養師：蛋黃酥「兩個黃金時間」吃不易胖

一年一度的中秋節即將在月底登場。面對像是蛋黃酥這樣的美食，該如何控制想吃的欲望呢？營養師程涵宇近日在臉書公布全台40家知名蛋黃酥的熱量排名，並透露一天之內有兩個黃金時段，能較沒有發胖壓力地吃蛋黃酥。

程涵宇PO出一張圖文並茂的全台「40家蛋黃酥熱量大賞」圖片，前三名分別是金葡萄、吳寶春，及陳耀訓麵包鋪。

程涵宇分析蛋黃酥的營養來自三大成分，包括鹹蛋黃、紅豆餡及外層的酥皮。她表示，新鮮的鴨蛋黃做成鹹蛋之後營養素變化不大，鈉含量比原本高出8倍，但「總量看起來還不用擔心」。但紅豆內餡為了好吃，其實加了不少糖、油，一顆蛋黃酥的糖約為10公克，若吃兩顆就能讓一天的糖份攝取超標。

最後是由奶油和麵粉一層層包裹做出來的酥皮，這層是蛋黃酥的營養來源中熱量最高的，油脂來源則是與血管硬化、中風、心臟病等有關的飽和脂肪，最需注意。程涵宇提醒消費者，一顆蛋黃酥的熱量其實等同於一碗飯一樣甚至更多，建議若選擇吃蛋黃酥，同天內可減少對精製澱粉的攝取，以平衡總熱量。

程涵宇還為蛋黃酥何時吃提供建議，表示一天內，若在早上食用或在運動完吃，較不容易發胖。因為上午的身體代謝最旺盛，加上早晨進食能抑制誘發身體飢餓和刺激食慾的荷爾蒙–飢餓素，在此時間品嚐甜點，還能降低日後吃甜食的慾望。至於在一定強度的運動後2小時內吃甜最不容易發胖，此時的肌肉胰島素能有效將醣引導至肌肉內儲存。

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