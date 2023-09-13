快訊

在學生「回頭重考」占缺校方惹官司 台大醫學系今年首增2備取

你沒有看錯！挑戰Apple冷知識 最新iPhone 15搶先送

iPhone 15登場 蘋果與台廠布局印度面臨成果驗收期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環狀線水冷扇爆「修很久」熱慘 新北捷運：7月起陸續故障

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市捷運環狀線車站採高架設計，陽光直曬，但補足空調不足的水冷扇卻均送修，候車民眾感覺悶熱。圖／聯合報系資料照片
新北市捷運環狀線車站採高架設計，陽光直曬，但補足空調不足的水冷扇卻均送修，候車民眾感覺悶熱。圖／聯合報系資料照片

捷運環狀線被民眾投訴車站水冷扇修了一個月還修不好，站務人員也說，整批水冷扇都送到新莊維修，目前還沒收到送回的消息。對此，新北捷運公司表示，今年7月起，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，屬設備壽年已屆，目前已進行修繕，並陸續補齊；另為緩解悶熱，月台門上方設有點狀空調處。

北捷運公司表示，由於環狀線多屬高架開放式站體，陽光直曬使冷房效果受限，就設計面而言，已無法比照地下車站的冷房效果，故自2020年營運以來，即採水冷扇來補足空調效能不足的問題。

新北捷公司坦言，自今年7月起使用頻率提高，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，且設備壽年已屆，目前已進行修繕，並陸續補齊。除各車站風扇外，月台門上方設有點狀空調處，也可舒緩悶熱感，將持續研擬夏日空調改善措施，提供更優質的乘車環境。

捷運環狀線 新北 北捷

延伸閱讀

清溝開蓋民跌進水溝挫傷 新北清潔隊離譜回覆傷者超傻眼

熱啊！捷運環狀線水冷扇1個月修不好 乘客哭：拖到冬天？

新北教育預算「破新高」5年增185億 侯友宜：未來繼續增加

皆曾赴台南旅遊 新北今新增4例登革熱累計達14例

相關新聞

高鐵中秋疏運再加開5班次列車 15日凌晨開賣

中秋連假將屆，台灣高鐵今天表示，日前中秋疏運購票預購踴躍，經評估將再加開5班次列車（南下4班、北上1班），再加開各車次，...

吳聖宇：近期颱風影響低 20日後入秋第一波東北季風可能登場

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出， 近期台灣以南海域比較平靜，隨著季風低壓槽向西收縮減弱，暫時沒有看到颱風接近台灣的...

把握今明晴朗好天氣 吳德榮：低壓逼近周五起水氣增多

把握晴朗好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，低壓逼近，周五起水氣增多。今...

巴氏量表3大類族群擬免評 初估60萬人受惠

巴氏量表存廢成各黨總統參選人政治攻防，衛福部、勞動部昨邀集民團、醫療及長照專家，舉行「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道...

環狀線水冷扇爆「修很久」熱慘 新北捷運：7月起陸續故障

捷運環狀線被民眾投訴車站水冷扇修了一個月還修不好，站務人員也說，整批水冷扇都送到新莊維修，目前還沒收到送回的消息。對此，...

3族群免巴氏量表 勞團批「像發消費券處理社福」

衛福部研擬三大類族群免評巴氏量表，勞動部內部評估，放寬初估將新增兩至三萬人聘僱外籍家庭看護工，勞動部後續須進一步修相關法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦