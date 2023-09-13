聽新聞
test
0:00 / 0:00
環狀線水冷扇爆「修很久」熱慘 新北捷運：7月起陸續故障
捷運環狀線被民眾投訴車站水冷扇修了一個月還修不好，站務人員也說，整批水冷扇都送到新莊維修，目前還沒收到送回的消息。對此，新北捷運公司表示，今年7月起，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，屬設備壽年已屆，目前已進行修繕，並陸續補齊；另為緩解悶熱，月台門上方設有點狀空調處。
新北捷運公司表示，由於環狀線多屬高架開放式站體，陽光直曬使冷房效果受限，就設計面而言，已無法比照地下車站的冷房效果，故自2020年營運以來，即採水冷扇來補足空調效能不足的問題。
新北捷公司坦言，自今年7月起使用頻率提高，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，且設備壽年已屆，目前已進行修繕，並陸續補齊。除各車站風扇外，月台門上方設有點狀空調處，也可舒緩悶熱感，將持續研擬夏日空調改善措施，提供更優質的乘車環境。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言