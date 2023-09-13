環狀線水冷扇爆「修很久」熱慘 新北捷運：7月起陸續故障

捷運環狀線被民眾投訴車站水冷扇修了一個月還修不好，站務人員也說，整批水冷扇都送到新莊維修，目前還沒收到送回的消息。對此，新北捷運公司表示，今年7月起，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，屬設備壽年已屆，目前已進行修繕，並陸續補齊；另為緩解悶熱，月台門上方設有點狀空調處。

新北捷運公司表示，由於環狀線多屬高架開放式站體，陽光直曬使冷房效果受限，就設計面而言，已無法比照地下車站的冷房效果，故自2020年營運以來，即採水冷扇來補足空調效能不足的問題。

新北捷公司坦言，自今年7月起使用頻率提高，各車站水冷風扇因長時使用陸續出現故障，且設備壽年已屆，目前已進行修繕，並陸續補齊。除各車站風扇外，月台門上方設有點狀空調處，也可舒緩悶熱感，將持續研擬夏日空調改善措施，提供更優質的乘車環境。

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