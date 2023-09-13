高鐵中秋疏運再加開5班次列車 15日凌晨開賣

中秋連假將屆，台灣高鐵今天表示，日前中秋疏運購票預購踴躍，經評估將再加開5班次列車（南下4班、北上1班），再加開各車次，9月15日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵統計，今年中秋疏運期間，共加開141班次列車（北上76班、南下65班），總計5天提供876班次列車的旅運服務。中秋疏運期間9月28日1337、1297車次，以及10月1日1336、1698、1296車次，上述5班車的到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請搭乘這5車次的旅客，留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

台灣高鐵提醒，旅客可多加利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早完成訂位、取票。

台灣高鐵提醒，欲搭乘自由座的旅客，可利用高鐵企業網站（購票資訊→快速查詢→時刻表與票價查詢）或台灣高鐵App車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。購買自由座車票，建議利用最新版本的「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。

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