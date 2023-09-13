快訊

泰國皇室的流亡皇子返國 揭開皇族政治角力序幕？

恐怖前男友下毒手！高雄超商女店員手腳遭刺殺30刀急救中

獨／台大醫學生重考正取占名額 落榜頭不爽怒打官司結果出爐

吳聖宇：近期颱風影響低 20日後入秋第一波東北季風可能登場

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明兩天水氣減少天氣穩定，但早晚溫差大。本報資料照片
今明兩天水氣減少天氣穩定，但早晚溫差大。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出， 近期台灣以南海域比較平靜，隨著季風低壓槽向西收縮減弱，暫時沒有看到颱風接近台灣的預報。但20日之後可能會有微弱鋒面掠過台灣附近，不排除入秋第一次東北季風南下可能性，目前預報強弱變化仍大，需要再觀察。

吳聖宇指出，今明兩天仍維持山區午後有局部雷雨天氣型態，平地較不受影響，中部以南山區出現降雨機會高，山區有時單點雨量比較大。白天各地高溫31-33度，夜晚清晨低溫22-24度間，局部可能20度上下，日夜溫差大。

周五到周末周日因大環境風向偏南風，太平洋高壓邊緣靠近過來，水氣增多，雖為午後熱對流，但熱對流發展較旺盛，影響範圍可能擴展到平地，且局部較大雨勢。溫度變化不大，白天31-33度，夜晚清晨大致舒適，局部稍涼。

吳聖宇指出，下周一、二大環境風向又再轉回偏東風，午後有雷雨，但雷雨減少。值得注意的是下周後半(20日之後)，可能會有微弱鋒面掠過台灣附近，後續不排除入秋第一次東北季風南下，不過目前預報的強弱變化仍大，時間點也需再觀察。

吳聖宇指出，暫時沒有看到颱風接近台灣的預報，但9-10月仍是颱風旺季，後續可能會再有颱風發展的活躍期出現，仍需注意。

颱風

延伸閱讀

低溫不到20度 吳聖宇：輻射冷卻白天炎熱夜晚清晨稍涼

海葵減弱低氣壓讓香港暴雨 吳聖宇：大片雲雨帶不會往台灣來

海葵被環流帶動撞向台灣 吳聖宇：終結1471天沒颱風登陸紀錄

海葵恐影響到下周五 專家：明晚可能登陸台東或恆春半島

相關新聞

把握今明晴朗好天氣 吳德榮：低壓逼近周五起水氣增多

把握晴朗好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，低壓逼近，周五起水氣增多。今...

巴氏量表3大類族群擬免評 初估60萬人受惠

巴氏量表存廢成各黨總統參選人政治攻防，衛福部、勞動部昨邀集民團、醫療及長照專家，舉行「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道...

3族群免巴氏量表 勞團批「像發消費券處理社福」

衛福部研擬三大類族群免評巴氏量表，勞動部內部評估，放寬初估將新增兩至三萬人聘僱外籍家庭看護工，勞動部後續須進一步修相關法...

台鐵公司化 估首年虧損增6成

台鐵局明年一月將改制為台鐵公司，根據台鐵一一三年度預算書，預計全年虧損七四點七二億元，比今年度虧損四六點七三億元，虧損增...

以科學角度來說 裝著溺斃果蠅的葡萄酒還能喝嗎？

你倒了杯最喜歡的酒，準備喝一口，忽然發現一隻果蠅掉在裡面明顯溺死了，鑑於我們知曉這些蟲子喜吃腐爛食物和糞便，這杯酒還能安全下肚嗎？

慈濟助兒骨髓移植 星國前外長感恩

新加坡外交部前部長楊榮文的兒子楊時弘小時候罹患血癌，繞了大半地球，連線慈濟骨髓幹細胞中心成功配對，19年過去，楊時弘現在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦