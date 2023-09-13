吳聖宇：近期颱風影響低 20日後入秋第一波東北季風可能登場

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出， 近期台灣以南海域比較平靜，隨著季風低壓槽向西收縮減弱，暫時沒有看到颱風接近台灣的預報。但20日之後可能會有微弱鋒面掠過台灣附近，不排除入秋第一次東北季風南下可能性，目前預報強弱變化仍大，需要再觀察。

吳聖宇指出，今明兩天仍維持山區午後有局部雷雨天氣型態，平地較不受影響，中部以南山區出現降雨機會高，山區有時單點雨量比較大。白天各地高溫31-33度，夜晚清晨低溫22-24度間，局部可能20度上下，日夜溫差大。

周五到周末周日因大環境風向偏南風，太平洋高壓邊緣靠近過來，水氣增多，雖為午後熱對流，但熱對流發展較旺盛，影響範圍可能擴展到平地，且局部較大雨勢。溫度變化不大，白天31-33度，夜晚清晨大致舒適，局部稍涼。

吳聖宇指出，下周一、二大環境風向又再轉回偏東風，午後有雷雨，但雷雨減少。值得注意的是下周後半(20日之後)，可能會有微弱鋒面掠過台灣附近，後續不排除入秋第一次東北季風南下，不過目前預報的強弱變化仍大，時間點也需再觀察。

吳聖宇指出，暫時沒有看到颱風接近台灣的預報，但9-10月仍是颱風旺季，後續可能會再有颱風發展的活躍期出現，仍需注意。