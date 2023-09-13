快訊

直播不斷更新／太美！iPhone 15 Pro有4色！鈦金屬、髮絲紋超質感、Pro Max獨享鏡頭新功能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵公司化 估首年虧損增6成

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
台鐵示意圖。圖／本報資料照片
台鐵示意圖。圖／本報資料照片

台鐵局明年一月將改制為台鐵公司，根據台鐵一一三年度預算書，預計全年虧損七四點七二億元，比今年度虧損四六點七三億元，虧損增幅逾六成。台鐵表示，首年因調薪、提撥職工福利金及攤提資產折舊所致，但也坦言運價長期無法反映實際成本，短期償債能力不足；交通部表示，票價應採漸進調整，非一次調漲到位，台鐵已研議相關作業。

對於掛牌首年虧損增幅逾六成，台鐵表示，因明年調薪百分之四，支出增加約六億元；公司成立時，依規定提撥資本額百分之一點五的職工福利金、約十二億元。加上過往台鐵部分資產未每年折舊，成立公司時依規定一併攤提，估明年折舊損失約十億元。

不過台鐵表示，因具公用特質，負社會服務任務，不以營利為目的，運價長期無法反映實際成本，致營運資金嚴重短缺，短期償債能力不足，利息負擔沉重。

交通部政務次長胡湘麟表示，票價長年凍漲，不能充分反映成本，成了台鐵大問題，但未來營運需要及公共利益都要考量，票價就應逐步調整，但不是一次調漲到位，台鐵已在研議漸進調整準備作業。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，「票價」與「運價」是兩碼子事，應先討論運價是否合理，再評估是否調整票價，且除了調整運價外，社會福利補貼也應依法編列，唯有先解決兩者根源的本業問題，再擴展業外收入，才不會捨本逐末。

台鐵 票價 資產

延伸閱讀

台鐵公司化首年估虧損近75億 虧損增幅逾6成

台南新營交流道壅塞有解？ 將投入逾6億增設高架匝道！

司機員發動中秋、國慶不加班 台鐵急找政院核定這方案

頭蓋骨事件影響台鐵公司化董事長人選？ 王國材回應了

相關新聞

巴氏量表 3大類族群擬免評

巴氏量表存廢成各黨總統參選人政治攻防，衛福部、勞動部昨邀集民團、醫療及長照專家，舉行「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道...

3族群免巴氏量表 勞團批「像發消費券處理社福」

衛福部研擬三大類族群免評巴氏量表，勞動部內部評估，放寬初估將新增兩至三萬人聘僱外籍家庭看護工，勞動部後續須進一步修相關法...

台鐵公司化 估首年虧損增6成

台鐵局明年一月將改制為台鐵公司，根據台鐵一一三年度預算書，預計全年虧損七四點七二億元，比今年度虧損四六點七三億元，虧損增...

慈濟助兒骨髓移植 星國前外長感恩

新加坡外交部前部長楊榮文的兒子楊時弘小時候罹患血癌，繞了大半地球，連線慈濟骨髓幹細胞中心成功配對，19年過去，楊時弘現在...

把握夏天尾巴！好天氣剩周三 這日天氣最差恐各地有雨

夏天接近尾聲，暫別酷熱極端高溫，早晚轉涼。今晚嘉義以南仍有局部大雨發生機率，不過連日雨勢入夜起減緩。未來一周，明天天氣相...

3族群免巴氏量表 病友盼「完善移工照護訓練與考評」

衛福部擬放寬三大類族群可免持巴氏量表，聘用外籍看護，但眾多病友團體反而憂心忡忡，呼籲政府應確保照護人力充足，並擬定配套，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦