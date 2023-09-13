台鐵公司化 估首年虧損增6成

台鐵局明年一月將改制為台鐵公司，根據台鐵一一三年度預算書，預計全年虧損七四點七二億元，比今年度虧損四六點七三億元，虧損增幅逾六成。台鐵表示，首年因調薪、提撥職工福利金及攤提資產折舊所致，但也坦言運價長期無法反映實際成本，短期償債能力不足；交通部表示，票價應採漸進調整，非一次調漲到位，台鐵已研議相關作業。

對於掛牌首年虧損增幅逾六成，台鐵表示，因明年調薪百分之四，支出增加約六億元；公司成立時，依規定提撥資本額百分之一點五的職工福利金、約十二億元。加上過往台鐵部分資產未每年折舊，成立公司時依規定一併攤提，估明年折舊損失約十億元。

不過台鐵表示，因具公用特質，負社會服務任務，不以營利為目的，運價長期無法反映實際成本，致營運資金嚴重短缺，短期償債能力不足，利息負擔沉重。

交通部政務次長胡湘麟表示，票價長年凍漲，不能充分反映成本，成了台鐵大問題，但未來營運需要及公共利益都要考量，票價就應逐步調整，但不是一次調漲到位，台鐵已在研議漸進調整準備作業。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，「票價」與「運價」是兩碼子事，應先討論運價是否合理，再評估是否調整票價，且除了調整運價外，社會福利補貼也應依法編列，唯有先解決兩者根源的本業問題，再擴展業外收入，才不會捨本逐末。