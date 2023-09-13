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3族群免巴氏量表 勞團批「像發消費券處理社福」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
衛福部、勞動部今做出決議、放寬免用巴氏量表族群，罕見疾病患者也在放寬對象之列，重度身障的罕見疾病患者不限病症均納入免評對象，預計新增逾7百位患者受惠；圖為罕見疾病病友。本報資料照
衛福部、勞動部今做出決議、放寬免用巴氏量表族群，罕見疾病患者也在放寬對象之列，重度身障的罕見疾病患者不限病症均納入免評對象，預計新增逾7百位患者受惠；圖為罕見疾病病友。本報資料照

衛福部研擬三大類族群免評巴氏量表，勞動部內部評估，放寬初估將新增兩至三萬人聘僱外籍家庭看護工，勞動部後續須進一步修相關法令。但台灣國際勞工協會痛批，此舉只解決了請得起移工的人的需求，形同政策買票。

勞動部次長陳明仁說，昨天會議放寬的三大族群，就使用長照系統半年以上的失能者，若想回過頭來聘僱家庭看護工，就不用重新走一遍巴氏量表評估，以及失智評估量表CDR＝1以上也適度放寬，身心障礙免評類別也新增吞嚥機能、呼吸器官失去功能等。

衛福部初估新增六十萬人符合申請資格，不代表這些人都會申請聘僱移工；勞動部內部初步評估，這次放寬的三族群，將新增兩到三萬名人聘請家庭看護工。

但台灣國際勞工協會工作人員吳靜如說，除拿得到巴氏量表、拿不到巴氏量表的人，也應區分請得起、請不起外籍家庭看護工的人。

吳靜如說，政府現在把標準放得那麼寬，只是嘉惠到輕症、也請得起家庭看護工的人，只要沒錢，門檻再寬都請不起家庭看護工，這次放寬，只解決聘得請看護移工家庭的需求。

吳靜如進一步指，通常都是重症最難照顧，早就符合聘僱移工資格，而長照悲歌通常都是沒有錢、請不請外籍家庭看護工，有必須獨自照顧重症患者的家庭，她反問，重症與沒錢請外籍看護工的人，放寬標準後就解決問題了嗎？她痛批，衛福部長期不認真搞長照政策，不處理具體困難，卻跟著沒有遠見的總統候選人起舞，等同像發消費券般處理社福制度。

針對有ＮＧＯ擔心人力供給不足，陳明仁認為，並非所有符合聘僱家庭看護工資格的家庭都會使用移工，還是有很多人會依照自身需求選擇長照體系，這次放寬的部分，是為了讓有夜間照顧等長照資源照顧不到的案家，也能獲得協助。這次放寬聘僱外籍看護工條件，不是要搶長照資源，而是為補足長照不足之處，務實地面對案家需求。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良昨參加談話性節目時還透露，勞動部在二○一三年曾試辦外展看護服務試辦計畫，由居服單位進用、管理、訓練外籍看護工，由居服單位擔任雇主，負責提供服務，家庭作為使用者，只要打電話給居服單位，幾個鐘頭、一天或兩天都可以派人過來，現在勞動部盼能重啟計畫，藉此改善目前長照家庭遭遇的問題。

外籍看護 長照 勞動部

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