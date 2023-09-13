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健康你我他／開源節流存老本 退休自在幸福

聯合報／ 文／李月治（北市士林）
趁著身體尚健康，努力賺錢存錢，將來有勞保和勞退，樣才能老得自在幸福。圖／李月治提供
趁著身體尚健康，努力賺錢存錢，將來有勞保和勞退，樣才能老得自在幸福。圖／李月治提供

公園散步，聽到兩位長者在聊天，一位長者說：「三個兒子每人每月給一千元孝親費，一個月共三千元，自己沒存什麼錢，根本不夠用。」聽了心有戚戚焉，想必孩子自顧不暇，哪有錢給父母。

老病是不可避免的，看到身邊有些長者老後沒錢，兒孫像踢皮球踢來踢去，讓人感慨，深知金錢才是老後最大的底氣，才能活得有尊嚴。

評估退休力47分，暖男水豚，比去年進步。自在獨立最高分，我頗能自得其樂，品出獨處的美好。社會連結和活躍好學有待加強，財務準備仍然不足。

趁著身體尚健康，我把努力賺錢擺在第一位。除了正常上班，有時假日也加班，薪水雙倍，我都樂意去做，開源節流，量入為出。值得開心的是，我的勞保年資已19年，不用等到65歲就可以退休。退休後，如果身體還可以，想再去做份兼職工作，工作使人快樂且不致和社會脫節。現階段努力賺錢存錢，將來有勞保和勞退，這樣老後就不必向孩子伸手。

幸福晚年的前提，要有個健康的身體。健康是一種責任，我的飲食清淡，作息正常，晚上10點就寢，早上5點半起床，但因忙碌，運動較無法持之以恆，今後要多運動，力求每天活力充沛。

年紀愈大愈了解生活的現實，老後只求健康，並且有足夠的養老金，這樣才能老得自在幸福。

運動 孝親費

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