遠距醫療試辦 明年納入都會區、長照機構

台灣即將步入超高齡社會，老年人口增加，隨之而來的失能及健康照顧問題愈趨重要。衛福部健保署長石崇良表示，將於明年第一季擴大實施遠距醫療試辦計畫，除了偏鄉、離島，也會選擇都會區試辦，同時放寬實施場域，不只在家中，長照機構也將適用。

石崇良指出，未來遠距醫療會朝兩個方向擴充，第一是適用場域增加，不只在家裡可以使用，將擴大到長照機構住民也可以使用。以疫情期間長照機構住民確診為例，確診者可以留在熟悉的機構裡接受照護，不需要移往醫院，住民原本的生活照顧不會中斷，否則移往醫院照顧還有另外找看護的困擾。

石崇良說，第二是服務範圍擴大，以前大多局限在山地、離島地區，但部分都會區民眾也有居家照護需求，因此會導入長照機構住民，以及擴充到居家透析病人。受益者包含現行居家醫療照護整合計畫病患約7至8萬人，其餘長照機構的住民也將受益。

石崇良強調，「居家訪視」、「遠距醫療」及「遠距監測」為鐵三角，都要達成才能讓病人在家中、機構中得到跟醫院一樣的持續照顧。目前已經在爭取預算，預計2至3億元試辦，先實施一年，再看實施狀況滾動式修正。同時也會組成包含居家醫療學會、具有居家護理專長、社區醫院、基層醫師的專家小組，一起討論如何設定試辦計畫。

此外，石崇良說，遠距醫療擴大實施的試辦計畫，將會搭配通訊診察治療辦法修定一起實施，目前法規正在醫事司做最後修訂，預計年底完成，搭配試辦計畫在明年第一季實施。