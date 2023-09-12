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星宇航空12月首航舊金山 明年飛西雅圖續建北美航網

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空12月16日插旗美國第二個航點舊金山，明年開航西雅圖。示意圖，班機與新聞無關。聯合報系資料照
星宇航空12月16日插旗美國第二個航點舊金山，明年開航西雅圖。示意圖，班機與新聞無關。聯合報系資料照

星宇航空宣布，繼首航美國洛杉磯後，12月16日插旗美國第二個航點舊金山，開航初期一周三班，明年3月底起增班為每日飛航，另預告明年開航西雅圖，持續籌建北美航網，深耕轉機市場。

星宇航空指出，舊金山航線即日起開賣，將由A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個、240個經濟艙座位。

星宇航空翟健華執行長表示，舊金山是美國人口密度第二高城市，僅次紐約，其地理位置鄰近科技重鎮矽谷，為美西重要政治經濟中心，具有大量國際商務旅運需求，且因其歷史脈絡，亞裔人口佔總人口數三分之一，開闢舊金山航線可滿足北加往返亞洲旅客需求。

星宇航空表示，目前飛航等航點，包括東北亞、東南亞等19個城市，預定12月1日開航日本名古屋。

星宇航空說，機隊目前有13架A321neo、4架 A330neo 及3架 A350-900，預計今年10月再交付第4架A350-900，機隊總數將達21架航機。

舊金山 美國 星宇航空 航線

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