勞動部擬重啟「鐘點看護移工」長照家庭免當雇主、改居服單位聘雇

衛福部、勞動部今決議放寬已接受長照服務半年以上、輕度失智者，以及特定身心障礙重度等級以上三大族群免評，可聘僱外籍家庭看護工。勞動部勞動力發展署官員晚上上公視「有話好說」時進一步透露，勞動部預計重啟外展看護服務計畫，現在也正在規畫移工照護技巧、語言溝通等多元管道課程。

勞動部曾於2013年推動有「鐘點移工」之稱的外展看護服務試辦計畫，打破由家庭擔任雇主聘僱外籍看護工的模式，改由長照居家服務單位當雇主，指派外籍看護工到有照護需求的家庭鐘點服務，但當時因適用資格嚴苛、民眾使用習慣無法改變等因素，承辦機構不堪虧損陸續退場，試辦計畫最終失敗收場。

中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋今在節目上提及，移工申請確實有窒礙難行之處，家總樂見放寬聘雇資格，但必須提醒，不是請來一名外籍看護就一勞永逸，後續的移工照護技巧、失聯等管理責任則由家庭面對與承擔，家總一直建議應以大水庫概念，將移工納入長照體系，好好照顧這群協助我們的新家人。中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平也說，不是門打開、讓移工進來就好，人力將是一個問題，政府不該把移工責任都丟給家庭承擔。

在移工照護技巧上，蔡孟良坦言，除來源國受訓機制有無落實的問題，國內端也必須建立培訓系統，雖然目前法令有家庭看護工接受補充訓練的相關規定，但雇主因為照顧需要，不願意讓移工出門受訓，因此勞動部現在正在規畫多元訓練管道，未來希望結合線上、線下開班，將布建系統讓移工、家庭雇主都能夠學習，還有語言溝通學習，都在規畫當中。

此外，蔡孟良表示，當初試辦的外展計畫是跟居服單位合作，由居服單位進用、管理、訓練外籍看護工，由居服單位擔任雇主，由單位負責提供案家服務，現在勞動部希望重啟計畫，藉此改善目前長照家庭遭遇的問題，正在跟相關單位請教、重新檢討，思考更好的規畫。

蔡孟良說，外展看護當初是實驗性計畫，讓有照顧需求的長照家庭當單純的使用者，只要一通電話打給居服單位，幾個鐘頭、一天或兩天都沒關係，由居服單位派人過來，勞動部盼趕快讓這項制度重新建構起來。

蔡孟良強調，長遠來看要思考如何讓照顧責任分攤，而不是由單一家庭承擔移工管理，這方向應該大家一起努力。