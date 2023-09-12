網友疑被騙酒樓燒鴨扮燒鵝！燒鵝／燒鴨價錢差2倍 行內人9點分真假

燒鴨燒鵝傻傻分不清？有網友在昨日於facebook群組，分享自己吃燒鴨／燒鵝的經歷，他懷疑自己被騙，點了燒鵝卻上菜又來了燒鴨。有行內人教，燒鴨、燒鵝雖似，但兩者有9點不同，一看就知。

酒樓燒鵝拼燒鴨？網友求救：有無高手可肉眼分鴨、鵝

昨日有網友在facebook群組飲食黑店大全上，表示自己在屯門一間酒樓點了一客燒鵝，但對菜餚是燒鴨還是燒鵝抱有懷疑，質疑所點的鵝肉部份是鴨肉，並留言：「有無高手可以肉眼看得岀是鴨是鵝？」市面上售賣的燒鵝一隻至少四百元以上，如果在酒樓餐廳點菜堂食，價格肯定更高，反觀燒鴨一隻只需百多至二百元，差價至少2倍，故事件引起了網友熱議。

不少網友指菜式是燒鵝拼燒鴨：「半隻是鵝，其他是鴨」、「多數都是鴨，鵝肉係厚好多，你呢隻肉好少」、「腰部以下是鵝，因為那個部位先有脂，左下交叉交叉是鴨，因為皮同肉質不同！」、「屯門XX上次我也吃過，同你情況一模一樣，我也吃得出來」；亦有網友搞笑回覆：「電腦分析 65%係鵝 35%係鴨 不是鵝就是鴨」、「塊皮是鵝，內肉是鴨」。

燒鴨燒鵝傻傻分不清？行內人教9點分真假！

燒鴨、燒鵝應該怎麼分？香港01曾經訪問過擁有40年燒鵝經驗的黎樹棋（棋哥），他指燒鵝燒鴨其實外貌、紋理、味道、肉質等都很大差別，具體而言有9點不同。

1.頭、頸

鵝頭上有明顯的髻，公較大，母較細。鴨則沒有。鵝頸較鴨頸長，鵝頭鵝頸更是老饕的最佳佐酒小吃。

2.嘴

鵝嘴較尖，鴨嘴較扁。

3. 皮

鵝燒起來色偏深褐色，鴨則棕啡色。選靚燒鵝，別選皺皮的，一縐，皮便不脆。棋哥指那是工序問題，不一定與放置時間有關。做得好，一兩小時也不會皺皮。

4.大腿、翼

鵝較長，鴨較短。

5. 紋理

鵝的皮及肉質紋理較幼和細緻，鴨的較粗。

6. 脂肪

鵝，油脂較豐富，燒時把油分逼出，皮便會香脆。鴨，油分不足，燒起來缺乏鵝的油香。

7. 肉質

鵝較細嫩，鴨較實厚。

8. 味道

由於飼料不同，各有風味。鵝有鵝的油香，鴨有鴨的肉膻味，各有喜好的人。

9. 飼養時間

鵝約80-90天，鴨約45天便劏，鵝多吃了飼料，成本較高，價錢自然較貴，是鴨的2-3倍。

資料來源：facebook群組飲食黑店大全

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文章授權轉載自《香港01》