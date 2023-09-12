快訊

砲轟賴清德抄襲 郭台銘：為什麼不直接實施0-6歲國家養政策

外媒指天璣9300晶片過熱 聯發科怒發聲明

蘋果發表會倒數中！iPhone 15系列重大亮點、主要規格、價格一次掌握

網友疑被騙酒樓燒鴨扮燒鵝！燒鵝／燒鴨價錢差2倍 行內人9點分真假

香港01／ 撰文：古曦朗
燒鵝（左）燒鴨（右）大不同，認清牠們的9大相異處（鄧倩螢攝）
燒鵝（左）燒鴨（右）大不同，認清牠們的9大相異處（鄧倩螢攝）

燒鴨燒鵝傻傻分不清？有網友在昨日於facebook群組，分享自己吃燒鴨／燒鵝的經歷，他懷疑自己被騙，點了燒鵝卻上菜又來了燒鴨。有行內人教，燒鴨、燒鵝雖似，但兩者有9點不同，一看就知。

酒樓燒鵝拼燒鴨？網友求救：有無高手可肉眼分鴨、鵝

昨日有網友在facebook群組飲食黑店大全上，表示自己在屯門一間酒樓點了一客燒鵝，但對菜餚是燒鴨還是燒鵝抱有懷疑，質疑所點的鵝肉部份是鴨肉，並留言：「有無高手可以肉眼看得岀是鴨是鵝？」市面上售賣的燒鵝一隻至少四百元以上，如果在酒樓餐廳點菜堂食，價格肯定更高，反觀燒鴨一隻只需百多至二百元，差價至少2倍，故事件引起了網友熱議。

不少網友指菜式是燒鵝拼燒鴨：「半隻是鵝，其他是鴨」、「多數都是鴨，鵝肉係厚好多，你呢隻肉好少」、「腰部以下是鵝，因為那個部位先有脂，左下交叉交叉是鴨，因為皮同肉質不同！」、「屯門XX上次我也吃過，同你情況一模一樣，我也吃得出來」；亦有網友搞笑回覆：「電腦分析 65%係鵝 35%係鴨 不是鵝就是鴨」、「塊皮是鵝，內肉是鴨」。

燒鴨燒鵝傻傻分不清？行內人教9點分真假！

燒鴨、燒鵝應該怎麼分？香港01曾經訪問過擁有40年燒鵝經驗的黎樹棋（棋哥），他指燒鵝燒鴨其實外貌、紋理、味道、肉質等都很大差別，具體而言有9點不同。

1.頭、頸

鵝頭上有明顯的髻，公較大，母較細。鴨則沒有。鵝頸較鴨頸長，鵝頭鵝頸更是老饕的最佳佐酒小吃。

2.嘴

鵝嘴較尖，鴨嘴較扁。

3. 皮

鵝燒起來色偏深褐色，鴨則棕啡色。選靚燒鵝，別選皺皮的，一縐，皮便不脆。棋哥指那是工序問題，不一定與放置時間有關。做得好，一兩小時也不會皺皮。

4.大腿、翼

鵝較長，鴨較短。

5. 紋理

鵝的皮及肉質紋理較幼和細緻，鴨的較粗。

6. 脂肪

鵝，油脂較豐富，燒時把油分逼出，皮便會香脆。鴨，油分不足，燒起來缺乏鵝的油香。

7. 肉質

鵝較細嫩，鴨較實厚。

8. 味道

由於飼料不同，各有風味。鵝有鵝的油香，鴨有鴨的肉膻味，各有喜好的人。

9. 飼養時間

鵝約80-90天，鴨約45天便劏，鵝多吃了飼料，成本較高，價錢自然較貴，是鴨的2-3倍。

資料來源：facebook群組飲食黑店大全

延伸閱讀：

身體長痣是警號！醫生揭痣長這裏致死率超高 5種痣隨時變皮膚癌

28歲男患肝癌！醫生揭這種喝牛奶方式出事 斥無知：怎可這樣喝？

文章授權轉載自《香港01》

飼料 味道

相關新聞

台農巴西蛋有效日期往後標示 高市府下令回收可重罰400萬

台農蛋品洗選的巴西蛋被農業粉專Lin bay好油粉專版主林裕紘連日爆料，衛福部食藥署昨與高雄市衛生局到台農蛋品公司稽查，...

確定了！衛福部開放「3族群」免評巴氏量表 60萬人受惠

衛福部、勞動部今邀集民團、醫療及長照專家，召開「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道諮詢會議」，討論使用長照服務的長照對象...

放寬3族群聘雇外籍家庭看護工 勞團轟「垃圾政府」：只解決有錢人需求

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」及「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」等政策...

晚間7時3分高雄地震芮氏規模6.7 東南部最大震度2級

中央氣象局發布第067號顯著有感地震報告，今晚7時3分在高雄市政府南南東方375.8公里，芮氏規模6.7，地震深度94....

把握夏天尾巴！好天氣剩周三 這日天氣最差恐各地有雨

夏天接近尾聲，暫別酷熱極端高溫，早晚轉涼。今晚嘉義以南仍有局部大雨發生機率，不過連日雨勢入夜起減緩。未來一周，明天天氣相...

免疫負債+超過4種病毒正爆發 醫籲「這年紀」最需注意

10月即將迎來流感季，但氣候進入夏季的尾聲，流感、腸病毒等感染性疾病感染人數不斷增加。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦